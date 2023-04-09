موانئ البحر الأحمر تتداول 40 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئها بلغ 7 سفن وتم تداول 40000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 687 شاحنة و44 سيارة ووصول وسفر 1330 راكب بموانيها.

و شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 349 شاحنة و37 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 37000 طن بضائع، 338 شاحنة و10 سيارة.

كما يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينة POSREY PULKER وعلي متنها 30 الف طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينتين امل ودليلة فيما استقبل الميناء أمس ثلاث سفن وهى FIRST BRIDGE، بوسيدون اكسبريس والحرية.

كما شهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و290 شاحنة، واستقبل، اليوم، السفينة (سينا)، بينما غادرته السفينتان (آيلة) و(بريدج)، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1330 راكبا بموانيها.