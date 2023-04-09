مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي.. بث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي.. بث مباشر، يستضيف استاد وملعب انفيلد معقل الريدز هذا اللقاء الهام والمنتظر من كل عشاق كرة القدم على مستوى العالم والذي يجمع بين ليفربول وأرسنال، بالرغم من المستوي السيء الذي يقدمه ليفربول هذا الموسم، ويسعى ارسنال لخطف النقاط الثلاثة لتعزيز صدارته في الدوري الإنجليزي.

توقيت مباراة ليفربول وأرسنال اليوم

تنطلق مباراة ليفربول وأرسنال مساء اليوم الأحد، وتحديدًا في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت السعودية، ويحتل ارسنال صدارة جدول الترتيب برصيد 72 نقطة، ويسعى لتوسيع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 67 نقطة بفارق 5 نقاط بين الفريقين، ويأمل عشاق السيتي بتعثر ارسنال أمام ليفربول اليوم لتبقي المنافسة قريبة وقوية بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ارسنال

تُذاع مباراة ليفربول وأرسنال اليوم عبر قنوات بي إن سبورت الناقل الوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت بريميم 1 بصوت المعلق حسن العيدروس، ويقدم ليفربول مستوى سيء هذا الموسم حيث يحتل المركز ال 8 في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، وحقق نقطة واحدة في اخر 3 مباريات له حيث خسر مباراتان وتعادل في واحدة، ويأمل عشاق الريدز بأن تكون مباراة اليوم إنطلاقة لأداء جيد من لاعبي ليفربول.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

مباراة ليفربول وارسنال في الدوري الانجليزي

تنطلق مباراة ليفربول وارسنال اليوم ضمن منافسات الأسبوع ال 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وخاض ارسنال المتصدر 29 مباراة فاز في 23، وتعادل 3 وخسر 3، سجل خلالهم 70 هدف، وتلقت شباكه 27 هدف، بينما على الجانب الآخر خاض ليفربول 28 مباراة فاز في 12 مباراة فقط وتعادل في 7 وخسر 9 مباريات، سجل خلالهم 48 هدف وتلقت شباكه 33 هدف حتى الآن.

بطاقة مباراة ليفربول وارسنال اليوم

🏆 البطولة: الدوري الإنجليزي

🎤 التعليق الصوتي: حسن العيدروس

📺 القنوات الناقلة: بين سبورت بريميم 1

⌚ وقت المباراة: 5:30 بتوقيت القاهرة

⏰ تاريخ المباراة: ( 9/4/2023 )