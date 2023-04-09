بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال في قمة الدوري الإنجليزي .. يلا شوت

بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال في قمة الدوري الإنجليزي.. يلا شوت، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول تحضيراته استعدادًا لمواجهة نظيره فريق ارسنال مساء الاحد اليوم الموافق التاسع من شهر ابريل الجاري ضمن منافسات الأسبوع 30 بالدوري الانجليزي، في موسمه للعام 2022-2023.

مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر بالانجليزي

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم ليفربول نظيره فريق الارسنال بث مباشر مساء اليوم الاحد على ملعب ستاد انفيلد في مباراة الجولة 30 بالدوري الانجليزي.

ويطلق الحكم ضربة بداية مباراة ارسنال وليفربول بث مباشر مساء اليوم الاحد عند تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة الساعة 06:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال في قمة الدوري الإنجليزي.. يلا شوت، يذكر ان ليفربول يحتل المركز الثامن في الترتيب برصيد 43 نقطة،فيما ياتي فريق ارسنال متربعا على عرش صدارة الترتيب برصيد 72 نقطة،اما السيتي فهو صاحب المركز الثاني برصيد 67 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وارسنال بث مباشر يلا شوت

ومن المنتظر أن تذاع أحداث مباراة ليفربول وارسنال مباشر عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت وبالتحديد عبر قناة beIN Sports Premium 1، الحاصلة على حقوق بث الدوري الانجليزي والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:

القمر الصناعي: النايل سات.

– التردد: 12523.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل التصحيح: 5/6.

تردد شبكة قنوات ssc، عبر القمر الصناعي العربي «عرب سات»،:

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تشكيل ليفربول ضد ارسنال مباشر اليوم

تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، داروين نونيز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت، روب هولدينج، جابرييل، زينشينكو.

خط الوسط: تشاكا، توماس بارتي، بوكايو ساكا، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: مارتينيلي، جابرييل جيسوس.