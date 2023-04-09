مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اليوم الدوري الإنجليزي يلا شوت

يستضيف ملعب أنفيلد قمة إنجليزية تجمع بين فريقي ليفربول وأرسنال، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.



وتقام مباراة ليفربول وأرسنال في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة مساء اليوم الأحد 9 أبريل 2023 في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، والفوز بها بالنسبة لأرسنال يعني اقترابه خطوة كبيرة من تحقيق لقب البريميرليج.

يذكر أن أرسنال جمع نقاطه الـ 72، من 29 مباراة، منذ انطلاق مسابقة الدوري الإنجليزي، أخرها فوزه برباعية مقابل هدف على حساب ليدز يونايتد، فيما جمع ليفربول نقاطه الـ 43 نقطة، من 28 مباراة، كان أخرها التعادل السلبي أمام تشيلسي في الجولة الماضية.

ولم ينجح ليفربول في تحقيق الفوز بآخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، بينما انتصر أرسنال في آخر 7 مباريات وحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويعتبر ملعب أنفيلد في السنوات الأخيرة بمثابة عقدة لفريق أرسنال، فآخر فوز حققه عليه في الدوري الإنجليزي يعود لعام 2012، أي قبل 11 عامًا.

ويأمل أرسنال في تحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة الابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي، إذ يحتل المركز الأول برصيد 72 نقطة، فيما يأتي ليفربول ثامنًا برصيد 43 نقطة.



تاريخ مواجهات أرسنال وليفربول على ملعب أنفيلد



أرسنال واجه ليفربول على ملعب أنفيلد 30 مرة في الدوري الإنجليزي، منذ بدايته بالشكل الحالي عام 1992، وحقق ليفربول الفوز في 16 مباراة، مقابل 6 انتصارات لأرسنال، وحسم التعادل 8 مباريات بين الفريقين.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

وبدأت لعنة ملعب أنفيلد في مطاردة أرسنال، منذ آخر فوز حققه على ليفربول يوم 2 سبتمبر 2012، بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي موسم 2012/2013، واستمرت هذه اللعنة مع أرسنال حتى يومنا هذا، إذ خاض 9 مباريات على ملعب أنفليد في الدوري الإنجليزي، خسر 7 مباريات وتعادل مرتين، وآخر هزيمة تعرض لها على هذا الملعب كانت في الموسم الماضي، بنتيجة 0/4، ضمن مباريات الجولة 12 من عمر المسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال

تُنقل مباريات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وتذاع هذه المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 1 Premium" المخصصة لمباريات الدوري الإنجليزي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

تشكيل ليفربول



استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة أرسنال، على أن يكون كالتالي:



حراسة المرمى: أليسون بيكر



خط الدفاع: روبرتسون – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – أرنولد



خط الوسط: فابينيو – هارفي إليوت – جوردان هندرسون



خط الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – كودي جاكبو



تشكيل أرسنال



استقر ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام ليفربول، على أن يكون كالتالي:



حراسة المرمى: آرون رامسديل



خط الدفاع: زينتشيكو- جابرييل – هولدينج – بن وايت



خط الوسط: جرانيت شاكا – توماس بارتي – مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا – مارتينيلي – جابرييل خيسوس



يذكر أن أرسنال جمع نقاطه الـ 72، من 29 مباراة، منذ انطلاق مسابقة الدوري الإنجليزي، أخرها فوزه برباعية مقابل هدف على حساب ليدز يونايتد، فيما جمع ليفربول نقاطه الـ 43 نقطة، من 28 مباراة، كان أخرها التعادل السلبي أمام تشيلسي في الجولة الماضية.