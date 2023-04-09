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مواقف السيارات ببريطانيا مهددة بالانهيار بسبب السيارات الكهربائية

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعرب خبراء عن قلقهم من أن تتسبب الأوزان الثقيلة للسيارات الكهربائية في انهيار مواقف السيارات ذات الطوابق المتعددة في بريطانيا في ظل زيادة انتشار هذا النوع من المركبات.

ووفقًا لتقرير لـ The Telegraph، صرح مهندسون بأنه نتيجة للبنية التحتية القديمة لمواقف السيارات في المملكة المتحدة، فإن مقدار الوزن الذي يمكن أن تتحمله المبان يجب زيادته كما أن صيانة المواقف لا بد من تطويرها.

وقال كريس وابلز مهندس إنشائي واستشاري لمواقف السيارات: لا أريد أن أكون متشائمًا للغاية، لكن يوجد بالتأكيد إمكانية لانهيار بعض مواقف السيارات القديمة التي في حالة سيئة.

كما صرح ستيف هولمز كبير المديرين التقنيين في شركة توريد البناء Sika بأن العديد من مواقف السيارات في بريطانيا لديها عيوب هيكلية نتيجة نقص عام في أعمال الصيانة.

وتعد السيارات الكهربائية أكبر من حيث الوزن من نظيرتها العاملة بالوقود بسبب وزن البطاريات.

وعلى سبيل المثال، فإن وزن سيارة Ford F-150 Lightning الكهربائية أكبر بمقدار يتراوح ما بين ألفين إلى 3 آلاف رطل من نظيرتها العاملة بالوقود.

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