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بسبب خطأ فني.. شركة "Google" توزع الأموال على مستخدمين

الاقتصاد
بوابة الفجر

قال مجموعة من المستخدمين إنهم تلقوا مدفوعات نقدية من جوجل (Google) تتراوح ما بين 10 إلى 1000 دولار عن طريق نظام المكافآت التابع لـ Google Pay.

ومن جهتها أوضحت الشركة أن هذه التحويلات تمت عن طريق الخطأ وستتم معالجته واسترداد المبالغ، ولكنها لن تستطيع استردادها من العملاء الذين قاموا بإنفاق المبلغ.

يأتي هذا النوع من التحويلات ضمن نظام يسمى Dogfooding لتجربة الخدمات قبل إطلاقها، مما يعني أن هذه المبالغ كان من المفترض أن تذهب فقط لموظفين في Google.

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