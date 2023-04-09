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ارتفاع ودائع البنوك الأمريكية بعد نزوح قياسي للأموال

الاقتصاد
بوابة الفجر


ارتفعت الودائع في البنوك التجارية الأميركية قرب نهاية مارس آذار لأول مرة في نحو شهر، في إشارة إلى استقرار القطاع بعد أكبر عمليتين انهيار مصرفي في أميركا منذ الأزمة المالية.

وكشفت بيانات الاحتياطي الفدرالي الجمعة السابع من أبريل نيسان، ارتفاع الودائع في البنوك التجارية إلى 17.35 تريليون دولار في الأسبوع المنتهي في 29 مارس آذار وذلك وفقًا لأسس غير معدلة موسميًا.

ويأتي ذلك مقابل البيانات المعدلة بالخفض في الأسبوع السابق له عند مستويات 17.31 تريليون دولار.

وتعد تلك هي أول زيادة منذ بداية مارس آذار، وكانت بمثابة نهاية -في الوقت الحالي- لمجموعة قياسية من هروب الودائع التي نتجت عن انهيار Silicon Valley وSignature Bank في منتصف الشهر الماضي.

وكانت بيانات الفدرالي أظهرت الشهر الماضي أن عملاء البنوك قاموا بشكل جماعي بسحب 98.4 مليار دولار من الحسابات للأسبوع المنتهي في 15 مارس/آذار.

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