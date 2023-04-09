52 % من الألمان يعارضون إغلاق محطات الطاقة النووية

أعرب غالبية الألمان عن معارضتهم لإغلاق المحطات النووية في البلاد، وذلك حسب استطلاع رأي أجراه معهد "أي إن إس إيه" الألماني بتكليف من صحيفة ""بيلد أم زونتاج".



وأبدى 52% اعتقادهم بأنه من الخطأ فصل المحطات الثلاث المتبقية عن الشبكة الأسبوع المقبل، بينما أعرب 37% عن اعتقادهم بأنها صحيحة. فيما لم يعبر 11% عن رأيهم.



وكانت المستشارة الألمانية السابقة "أنجيلا ميركل" قررت في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية عام 2011 أن تكون جميع محطات الطاقة النووية في البلاد غير متصلة بشبكة الكهرباء بحلول نهاية عام 2022، إلا أنه بسبب الانقسام داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب اضطر المستشار الحالي "أولاف شولتس" إلى اتخاذ قرار تنفيذي باستمرار عمل المحطات النووية الثلاث حتى 15 أبريل الجاري.