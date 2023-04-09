اقتصاد كوريا الجنوبية لا يزال ضعيفا بسبب تقلص الصادرات

قال معهد التنمية الكوري الجنوبي إن اقتصاد البلاد لا يزال بطيئًا، وأن الركود الاقتصادي الذي يقوده التصنيع مستمر مع تقلص الصادرات بسبب التباطؤ العالمي.



وأوضح المعهد في تقريره الشهري، وفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الانكماش في الطلب المحلي "تراجع إلى حد ما" على خلفية قطاع الخدمات، مع الحفاظ على وضع "استقرار نسبي" في السوق المالية.



وأشار إلى أن الصناعة التحويلية تشهد مستويات مرتفعة من المخزون ومعدلات منخفضة لاستخدام السعة، حيث يشهد الإنتاج انخفاضًا ملحوظًا، كما أنه مع تزايد الطلب على السفر فقد شهد إنتاج الخدمات لا سيما في الأعمال التجارية وجها لوجه نموًا أكثر تسارعًا.



وكانت الصادرات الكورية الجنوبية قد انخفضت للشهر السادس على التوالي في مارس الماضي بسبب ضعف الطلب العالمي على أشباه الموصلات، إذ تعاني البلاد من عجز تجاري لمدة 13 شهرًا على التوالي.