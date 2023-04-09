ads

اقتصاد كوريا الجنوبية لا يزال ضعيفا بسبب تقلص الصادرات

الاقتصاد
بوابة الفجر

قال معهد التنمية الكوري الجنوبي إن اقتصاد البلاد لا يزال بطيئًا، وأن الركود الاقتصادي الذي يقوده التصنيع مستمر مع تقلص الصادرات بسبب التباطؤ العالمي.

وأوضح المعهد في تقريره الشهري، وفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الانكماش في الطلب المحلي "تراجع إلى حد ما" على خلفية قطاع الخدمات، مع الحفاظ على وضع "استقرار نسبي" في السوق المالية.

وأشار إلى أن الصناعة التحويلية تشهد مستويات مرتفعة من المخزون ومعدلات منخفضة لاستخدام السعة، حيث يشهد الإنتاج انخفاضًا ملحوظًا، كما أنه مع تزايد الطلب على السفر فقد شهد إنتاج الخدمات لا سيما في الأعمال التجارية وجها لوجه نموًا أكثر تسارعًا.

وكانت الصادرات الكورية الجنوبية قد انخفضت للشهر السادس على التوالي في مارس الماضي بسبب ضعف الطلب العالمي على أشباه الموصلات، إذ تعاني البلاد من عجز تجاري لمدة 13 شهرًا على التوالي.

Elfagr.org
ads
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. نجم منتخب مصر يوقع على عقود انضمامه إلى الأهلي

مطرود من التتش.. الأهلي يقرر فسخ التعاقد مع "مقلب إفريقيا"

عاجل - شم النسيم وعيد الفطر.. إجازات وقرارات تسعد ملايين المصريين (تفاصيل)

عاجل.. تحرك جديد من كهربا بشأن غرامة الزمالك

عاجل.. الأهلي يوقع مع "المتألق" بعد نهائي الكأس

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة

عاجل.. بيريرا متمسك بطاقم حكم مصري لإدارة السوبر بين الأهلي والزمالك

نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب مكسب كبير للأحمر