عاجل.. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعلن عن هدايا لمستخدمي المحمول بمناسبة اليوبيل الفضي على الانشاء

يحتفل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال شهر أبريل الجاري باليوبيل الفضي بمرور 25 عامًا على نشأته، وذلك عن طريق إصدار طابع بريدي للجهاز وإصدار كود مجاني موحد #5*155* يمنح المستخدمين هدايا مجانية من خلال مقدمي الخدمات بدءًا من الغد ولمدة 48 ساعة، هذا وقد أنشئ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في عام 1998 تحت مسمى مرفق الاتصالات بهدف إدارة وتنظيم مرفق الاتصالات وفي عام 2003 ومع دخول أكثر من مقدم خدمة للسوق المصري سواء في خدمات المحمول أو بخدمات الانترنت الثابت صدر قانون الاتصالات رقم 10 بتغيير مسمى مرفق الاتصالات ليصبح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأسند اليه مهمة إدارة وتنظيم سوق الاتصالات والاضطلاع بمهام منح التصاريح والتراخيص اللازمة للمشغلين ومقدمي خدمات الاتصالات، ومراقبة السوق للتأكد من تطبيق معايير المنافسة العادلة، وجودة الخدمات، والحفاظ على حقوق المستخدمين.

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد حصل على شهادة الأيزو 9001 في نظام إدارة الجودة المؤسسية لتنظيم خدمات الاتصالات بالسوق المصري وذلك من قبل إحدى كبرى جهات الاعتماد الدولية JAS-ANZ، ويأتي ذلك في إطار توجه الجهاز لتطبيق المعايير الدولية في طرق الإدارة المؤسسية لحوكمة خدمات الاتصالات مع الشركات المرخص لها العمل بالسوق المصري.

وعلى مدار 25 عام، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بطرح أربعة أجيال لخدمات التليفون المحمول بالسوق المصري، وعمل على تعظيم عوائد الدولة من خلال جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار بسوق الاتصالات المصري، حيث أصدر الجهاز 86 رخصة لشركات محلية وعالمية تعمل في مجالات خدمات الاتصالات اللاسلكية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية وخدمات الانترنت ونقل البيانات وخدمات التليفون الثابت وتأجير البنية التحتية، كما اعتمد الجهاز منذ نشأنه 34 ألف نوع لأجهزة الاتصالات ما بين أجهزة محمول وراوتر وغيرها من الأجهزة.

وكما كان للجهاز دور فعال في المساهمة في إتاحة بخدمات الاتصالات، حيث قام الجهاز بتوفير التغطية بخدمات التليفون المحمول من خلال عدة مشروعات بتكلفة 3 مليار جنيه ممولة من خلال صندوق الخدمة الشاملة، وذلك لتغطية عدد 55 طريق رئيسي و75 منطقة من المناطق المحرومة والنائية بخدمات التليفون المحمول، فضلًا عن توفير التغطية بخدمات المحمول لعدد 622 قرية من القرى المدرجة بالمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”. ويعد صندوق الخدمة الشاملة هو الصندوق المعني بتمويل مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات ومشروعات البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمات الاتصالات الأساسية.

ومن جانب آخر فقد انتهج الجهاز استراتيجية لحماية حقوق المستخدمين واتخذ مجموعة من الإجراءات والتي من شأنها تمكين المستخدمين ومنحهم الحرة الكاملة في اختيار مقدمي الخدمات، كما أصدر الجهاز قائمة بحقوق مستخدمي خدمات الاتصالات خلال مراحل الحصول على الخدمات (الاشتراك والاستخدام والتحاسب) بهدف توعية المستخدمين بحقوقهم.

هذا وقد قام الجهاز بتنفيذ استراتيجية حماية حقوق المستخدمين من خلال ثلاث محاور رئيسية، المحور الأول هو تعزيز طرق التواصل مع مستخدمي خدمات الاتصالات وتيسير وتعدد قنوات تقديم الشكاوى الخاصة بالخدمات، حيث يعد مركز تلقي الشكاوى بالجهاز بمثابة مركز لتصعيد الشكاوى ضد شركة الاتصالات في حالة عدم إمكانية حل الشكوى من خلال الشركة، وقد تم تطوير مركز الاتصال وزيادة طاقته الاستيعابية كما قام الجهاز بتعزيز القنوات التي يمكن من خلالها تقديم الشكاوى، حيث يمكن للجهاز تلقي شكاوى المستخدمين من خلال الخط الساخن 155، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز أو تطبيق التفاعلي My NTRA ومن خلال أرقام الواتساب ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للجهاز. المحور الثاني هو منح حرية الاختيار للمستخدمين في الاشتراك أو إلغاء الخدمات، قام الجهاز بتحديث خدمة نقل الأرقام والتي يمكن من خلالها انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات بحد أقصى 24 ساعة، كما قام الجهاز بتحديث آليات التنقل بين مقدمي خدمات الانترنت الثابت لتصبح خلال 3 أيام دون تحمل المستخدم أي تكاليف إضافية لعملية التنقل، وأطلق الكود الموحد المجاني #155* للاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة والتي تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومي أو شهري كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات الترفيهية. المحور الثالث هو دمج جميع فئات المجتمع وتيسير حصولهم على الخدمات، حيث أطلق الجهاز العديد من المبادرات لدعم ذوي الهمم خلال مراحل الحصول على الخدمات، كخدمة مركز الاتصال لتلقي وحل شكاوى مستخدمي الاتصالات من ذوي الهمم بتقنية مكالمات الفيديو، وإطلاق خط محمول بتخفيض 50% على باقات المحمول للمكالمات والإنترنت، وإلزام شركات الاتصالات بتهيئة أفرعهم ومنافذهم لتكون مناسبة لحركة ذوي الهمم داخل تلك الفروع. كما أطلق الجهاز العديد من المبادرات لدعم المستخدمين من كبار السن، كإتاحة إجراءات التعاقد على خدمات الإنترنت المنزلي والتليفون الأرضي من المنزل للمستخدمين من كبار السن فوق 60 عامًا دون أية رسوم إضافية ودون الحاجة للتوجه لفرع الشركة، كما قام الجهاز بتخصيص كود موحد #1234* للمستخدمين من كبار السن ليتيح طلب خدمة العملاء مجانًا، حيث يتم الرد على عملاء كبار السن بعد طلب الكود من خلال رسالة تفيد إنه سيتم الاتصال بهم خلال 15 دقيقة فقط، وذلك تيسيرًا على المستخدمين من كبار السن لضمان وصول الخدمات بشكل سهل وميسر.