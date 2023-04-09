السعودية: تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي المؤقت



وجه خادم الحرمين الشريفين بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين لمدة 4 أشهر وحتى دفعة شهر يوليو تموز 2023، وذلك مع الاستمرار في فتح التسجيل في البرنامج.

ويأتي ذلك استمرارًا للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو تموز من عام 2022 والذي تضمن تخصيص مبلغ 20 مليار ريال منها 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022.

وذلك بجانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا، وكذلك التوجيه الملكي الصادر في شهر يناير كانون الثاني 2023، بتمديد الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر للربع الأول من العام المالي الحالي والذي استمر لشهر مارس آذار الماضي.