روسيا تخفّض إنتاجها النفطي 700 ألف برميل يوميًا



نقل مصدر مطلع عن وزارة الطاقة الروسية قولها إن روسيا خفضت إنتاجها من النفط خلال الشهر الماضي بمقدار 700 ألف برميل يوميًا، وهو ما يزيد على حجم الخفض الذي تعهدت به سابقًا وكان 500 ألف برميل يوميًا. من ناحيتها قالت وكالة بلومبرغ للأنباء إن هذه الأرقام لا تتماشى مع بيانات صادرات روسيا من النفط وإمدادات الخام للمصافي المحلية، وهو ما يثير المزيد من الغموض حول حجم الإنتاج الفعلي لروسيا.

يذكر أن الحكومة الروسية تعهدت في فبراير الماضي بخفض إنتاجها من النفط بمقدر 500 ألف برميل يوميًا خلال الفترة من مارس إلى ديسمبر المقبل ردًا على القيود التجارية التي تفرضها الدول الغربية على موسكو، بما في ذلك حظر الاتحاد الأوروبي استيراد النفط الخام الروسي، وقرار مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وضع سقف لأسعار صادرات هذا الخام.