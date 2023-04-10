عاجل| أسعار الذهب تواصل الانخفاضات محليا

أفتتحت اسعار الذهب تعاملاتها اليوم الاثنين على تراجعات بقيمة وصلت إلى 5 جنيها للجرام، مع تهاوي سعره عالميا دون 2 الالاف دولار للأوقية، واستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك.

أسعار الذهب في مصر الان:

سعر جرام الذهب عيار 24 يتراجع إلى 2462 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع إلى 2155 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يتراجع إلى 1847 جنيها.

سعر الجنيه الذهب ينخفض إلى 17240 جنيها.

أسعار الذهب عالميا تنخفض ادني 2000 دولار للأوقية:

تراجعت أسعار الذهب بواحد في المئة لما دون الألفي دولار يوم الاثنين بعدما أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية استمرار قوة سوق العمل، الأمر الذي عزز التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) برفع الفائدة مرة أخرى في مايو أيار.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1992.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0613 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9 بالمئة إلى 2007.80 دولار.

وقال هاريش في. رئيس أبحاث السلع الأولية في جيوجيت للخدمات المالية إن الأسعار تتراجع بسبب "جني الأرباح على خلفية توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي وما أعقبه من تقرير يوم الجمعة الذي أظهر نموا قويا في الوظائف في الولايات المتحدة إلى جانب استقرار الدولار".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بواحد في المئة إلى 24.75 دولار للأوقية، فيما نزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1000.78 دولار وهبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1464.79 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن أسواق أستراليا وهونج كونج والأسواق الأوروبية مغلقة يوم الاثنين بسبب عطلة عيد القيامة.