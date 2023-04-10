"كونتكت" تشارك في مؤتمر ومعرض وسط الصعيد الزراعي بأسيوط بمنتج "التمويل الأخضر" وسط أكبر تجمع للشركات الزراعية

شاركت كونتكت المالية القابضة، الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، في معرض ومؤتمر «وسط الصعيد الزراعي»، الذي يعد أحد اهم المؤتمرات والمعارض الزراعية بمنطقة الصعيد والذي أقيم بمحافظة أسيوط، وأفتتحه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وضم أكبر تجمع لشركات المعدات والمنتجات الزراعية وشبكات الري والتقاوي والأسمدة والبذور، وعرضت الشركات أحدث المنتجات والمحاصيل الزراعية، والأسمدة والمبيدات وشبكات الري، والتقاوي والبذور المختلفة، إضافة إلى الأسمدة العضوية ومشاتل الفواكه والخضروات المختلفة، ومولدات الطاقة النظيفة، كما شهد المعرض عقد عدة ندوات لتوعية وإرشاد المزارعين والفلاحين.

وكانت كونتكت هي الراعي الذهبي للمعرض، وذلك بهدف الاهتمام بتمويل العملاء من المزارعين أو أصحاب المشروعات وحثهم على استخدام الطاقة النظيفة في كل القطاعات الزراعية والخدمية والصناعية كبديل للطاقة الغير متجددة.

وتأتي مشاركة كونتكت، بعد إطلاق منتجها الجديد "التمويل الأخضر" وذلك لتعزيز منهج التنمية المستدامة وتقديم المشاريع والمنتجات الذكية والصديقة للبيئة التي تعتبر مؤثرًا محليًا وعالميًا في الفترة الحالية، وخصوصًا في ظل التغيرات المناخية المؤثرة على الكوكب بشكل عام ؛وبذلك تنفرد كونتكت بين شركات التمويل غير المصرفي بتخصيص منتج يدعم التحول للاقتصاد الأخضر.

وتتيح كونتكت تقسيط أصول متعددة في منتج التمويل الأخضر مثل: تمويل وحدات الطاقة النظيفة وتمويل وتطوير نظم الري وتمويل الصوب الزراعية وتمويل تطوير وتجهيز مشروعات الزراعات الخندقية والأغطية البلاستيكية للأنفاق والصوب الزراعية وتمويل أحواض ومعدات الثروة السمكية وتمويل عنابر ومعدات الثروة الداجنة والحيوانية، وتمويل يصل إلى مليون ونصف جنيه بمدة سداد تصل إلى خمس سنوات دون مقدم، ويتميز منتج التمويل الأخضر بنظامي سداد أحدهم شهري والآخر ربع سنوي، مما يعكس تفهم كونتكت لطبيعة النشاط الزراعي ودورة التدفقات النقدية الخاصة به.

وقال تامر سمير العضو المنتدب لشركة " كونتكت للتمويل "إن التنوع في إصدار المنتجات والتطور في جميع المجالات المستدامة أعطي لكونتكت الصدارة والأهمية الكبرى بمشاركة المجموعة في مثل هذه المعارض لمساعدة تمويل صغار المزارعين وأن الشركة تتناغم مع الاتجاهات العالمية للبحث عن بدائل جديدة للطاقة وتوجهها نحو إيجاد بيئة نظيفة وصحية عبر الاعتماد المتزايد علي مصادر الطاقة الجديدة من شمس ورياح.

ومن جانبه قال السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة،أن كونتكت تقوم بتنويع المنتجات التي تطلقها حسب احتياج السوق كما تهتم أيضًا بالمشروعات الخضراء التي تراعي العنصر البيئي بالمجتمع، وذلك بهدف إرساء قواعد التمويل المستدام بالقطاع المالي الغير مصرفي. وأشاد زعتر بالجهد الذي يبذله موظفي المجموعة لمراقبة السوق لمعرفة متطلباته، مؤكدًا أن الشركة تلعب دورًا مهمًا في الخوض في مجالات متعددة من ضمنها مجالات المحافظة على البيئة.

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