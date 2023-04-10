الإفراج عن 210 ألف طن أعلاف خلال 5 أيام

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي.



وأضاف "القصير" إنه خلال الفترة من 31/3/2023 حتى 6/4/2023 تم الإفراج عن 210 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 97 مليون دولار بزيادة 50 ألف طن عن الأسبوع الماضي.



وأضاف ان الإفراج شمل 162 ألف طن من الذرة بنحو 59 مليون دولار ونحو 47 ألف طن من فول الصويا بقيمة نحو 35 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بنحو 3 مليون دولار.



ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 6 أبريل 2023) 3.756 مليون طن منهم 2.702مليون طن ذرة، 1.054 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.850مليار دولار.



وأكد "القصير" ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.



وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من السيد رئيس مجلس الوزراء شخصيًا للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

