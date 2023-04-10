وزير الكهرباء يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة "CTGI" الصينية لبحث سبل تعزيز التعاون وفرص الاستثمار



استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الرئيس التنفيذى لشركة CTGI الصينية والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والشركة.



أشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والشركات الصينية مشيرًا إلى المشاركة الفعالة للجانب الصينى في مشروعات قطاع الكهرباء المصرى والتي تجلت خلال العقود الماضية.



وأشاد بالشركات الصينية موضحًا أنها شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع.



وإستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكدًا على الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء المصري لتأمين واستدامة الامداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية.



وأكد الدكتور شاكر على أن قطاع الكهرباء يلقى دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى.



وأشار خلال اللقاء إلى الإهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة لزيادة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى العام القادم.



وأكد الوزيرأن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة.



واشار الوزير إلى أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى امكانية التصدير، مؤكدًا على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال .



وأكد شاكر أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب، مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال.



وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.



وأشار الوزير للاهتمام الكبير بتوطين صناعة مستلزمات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة فى مصر وايضا الضخ والتخزين والامكانيات الضخمة فى مصر لانتاج الطاقة من المصادر المتجددة ( خاصة من الشمس والرياح ) وايضا مجالات تخزين الطاقة وبطاريات التخزين.



كما اكد على الإهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الإستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية.



وأشاد رئيس شركة CTGI الصينية بعمق العلاقات المصرية الصينية منذ قديم الأزل، معربًا عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها،ورغبته في التعاون مع الوزارة فى مجالات مشروعات الطاقة المتجددة والضخ والتخزين وتحلية مياه البحر والهيدروجين الأخضر.



كما أشاد رئيس شركة CTGI الصينية بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معربًا عن رغبته لزيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر والضخ والتخزين والهيدروجين الأخضر.



كما اعرب عن تطلعه للتعاون مع قطاع الكهرباء المصرى وتبادل الخبرات مؤكدًا على الاهتمام الكبير الذى يوليه لزيادة حجم التعاون والاستثمار على أرض مصر التى تعد بوابة للدخول إلى القارة الافريقية.



وفى نهاية اللقاء رحب الجانبين بزيادة التعاون خلال الفترة القادمة فى المجالات المختلفة.

