مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت الان في نهائي كأس مصر

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت الان في نهائي كأس مصر، يترقب عشاق الكرة المصرية مباراة الأهلي وبيراميدز الليلة في نهائي بطولة كأس مصر نسخة موسم 2021- 2022 والتى ستقام على أرض ستاد القاهرة

وتقدم بوابة الفجر مشاهدة لأهم الأحداث قبل مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي الكأس، وموعد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي الكأس، والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز، وتشكيل الأهلي وتشكيل بيراميدز، كما تقدم المصري اليوم متابعة لحظة بلحظة لأهم أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز

توقيت مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز الليلة في نهائي الكأس

يلتقي فريقا الأهلي وبيراميدز الليلة في نهائي بطولة كأس مصر، الإثنين، الموافق 10 أبريل 2023، الساعة الثامنة والربع مساء، بتوقيت تونس، والجزائر، والمغرب، وعند الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة- مصر، والسودان، وجنوب إفريقيا، والأردن، وعند الساعة العاشرة والربع مساء، بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، والبحرين، والكويت، وقطر، وعمان، وعند الساعة الحادية عشر والربع مساء، بتوقيت الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي.

أين تقام مباراة فريقا الأهلي وبيراميدز في نهائي الكأس

سيستضيف ملعب ستاد القاهرة الدولي، مباراة نهائي كأس مصر نسخة موسم 2021- 2022، بين الأهلي وبيراميدز، اليوم الإثنين 10 أبريل 2023، عند الساعة التاسعة والربع مساء، بتوقيت القاهرة- مصر.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بيراميدز في نهائي الكأس

ستنقل قناة أون تايم سبورتس، مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر، والمقرر لها اليوم الإثنين، 10 إبريل،2023 حيث تمتلك قناة أون تايم سبورتس، الحقوق الحصرية، لبث المباريات المحلية في مصر.

تشكيل فريق الأهلي المتوقع أمام بيراميدز في نهائي الكأس

يغيب عن صفوف فريق الأهلي كلًا من أحمد عبد القادر، وطاهر محمد طاهر، وهما من عناصر فريق الأهلي الأساسية، وذلك بسبب الإصابة، ومن المنتظر أن يكون تشكيل فريق الأهلي المتوقع أمام بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، على معلول

خط الوسط: عمرو السولية، مروان عطية، أليو ديانج، حسين الشحات

خط الهجوم: " بيرسي تاو، كهربا

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

تشكيل فريق بيراميدز المتوقع أمام الأهلي في نهائي الكأس

يغيب عن صفوف فريق بيراميدز كلًا من مصطفى فتحى، وعلى جبر، للإيقاف، ومن المنتظر أن يلعب فريق بيراميدز أمام الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه، وليد الكرتي، عبدالله السعيد، رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل، فخر الدين بن يوسف

