يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر ، يبحث الكثيرون عن بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر، حيث يستضيف ستاد القاهرة الدولي، هذه المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الأثنين.

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تشهد هذه المباراة حضور 20 ألف متفرج مقسمة بين طرفي اللقاء.

الأهلي تأهل إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على سموحة بنتيجة 3-1، بينما وصل بيراميدز إلى هذا الدور بعد اجتياز عقبة الزمالك، بالركلات الترجيحية.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتقام هذه المباراة المرتقبة على ستاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، بلقاء يديره تحكيمًا الحكم أمين عمر.

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

التقى الأهلي مع بيراميدز في 16 مباراة سابقة بجميع المسابقات، منهم 5 بمسماه القديم "الأسيوطي" و11 مرة بمسماه الجديد "بيراميدز".

حقق الأهلي الفوز على بيراميدز بمسماه الجديد "4مرات"، فيما حقق السماوي الانتصار على الأهلي، نفس العدد، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات.

تعد مواجهات الأهلي وبيراميدز واحدة من أهم المواجهات في الدوري المصري الممتاز، حيث يتنافس الفريقان على الصدارة والفوز بالبطولات. ويعود تاريخ هذه المواجهات إلى موسم 2018-2019، حيث التقى الفريقان في مباراتين، انتهت المباراة الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فيما فاز الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة 2-1.

واستمر الصراع بين الفريقين في الموسم التالي 2019-2020، حيث التقى الفريقان في مباراتين، وفاز الأهلي في المباراة الأولى بنتيجة 3-0، فيما فاز بيراميدز في المباراة الثانية بنتيجة 2-1، وتعد هذه المباراة هي الأولى التي يفوز فيها بيراميدز على الأهلي.

وفي الموسم الحالي 2021-2022، تقابل الفريقان في مباراة واحدة حتى الآن، وفاز الأهلي في تلك المباراة بنتيجة 2-1، وهي نتيجة جعلت الأهلي في المركز الأول في جدول الترتيب، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

وتعد مواجهات الأهلي وبيراميدز هذا الموسم من الأهمية بالنسبة للفريقين، حيث يتنافسان على الصدارة والفوز بالبطولات، ويعد الفائز في تلك المواجهات هو الفريق الذي سيحتل المركز الأول في جدول الترتيب، لذلك فإن المنافسة بين الفريقين ستكون شديدة ومثيرة.

وبالنظر إلى تاريخ المواجهات بين الفريقين، يمكن القول بأن الأهلي يتفوق على بيراميدز في عدد المباريات التي فاز بها، إلا أن بيراميدز يعد فريقًا قويًا ويمتلك لاعبين مميزين، وبالتالي فإن المواجهات المقبلة ستكون مثيرة ومفتوحة أمام أي نتيجة.