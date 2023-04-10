عاجل - قبل عرضها.. مفاجآت مدوية وتطورات جديدة في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19

تصدر مسلسل جعفر العمدة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، فور طرح أولى حلقاته، واشتعلت الأحداث حلقة تتبعها الأخرى، وتصدرت في ليلة الأمس الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة محركات البحث، لذلك يجب المتابعين عن ملخص الحلقات المقبلة.

وشهدت هذه الحلقة حدوث العديد من المفاجآت حول إهانة عائلة جعفر العمدة أثناء تواجده في لبنان برفقة زوجته، وهما النجم محمد رمضان والنجمة زينة.

مسلسلات رمضان 2023..ملخص الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية، ملخص احداث الحلقة ال 19 من مسلسل جعفر العمدة قبل عرضه اليوم.

القبض على جعفر فور وصله إلى المطار وبحوزته مواد مخدرة.

ذهاب عايدة إلى منزل عائلة جعفر وتخبرهم بما حدث، ويلقوا اللوم عليه لأنه السبب في سفر جعفر.

دلال تحاول التوسل إلى شقيقه شوقي فتح الله من أجل إخراج جعفر من الحبس، وهي تردد "ليه كده"، ليرد شقيقها عليه قائلا: "طلعي نفسك من الليلة دي لأن الأرض متسعناش إحنا الاتنين يانا ياهو".

نرجس تشاهد توسل دلال إلى شقيقها، وتخبر والداة جعفر الملكة صفصف، وتقوم صفصف بمعاتبة دلال قائلة: "روحتيله لية أحمدي ربنا امي مش هقول لجعفر".

مسلسل جعفر العمدة 2023

ذهاب شوقي إلى زوجته دلال وهي يردد فرحان اني هنت عيلة جعفر، لترد عليه قائلة: "مافيش حاجة عملتها من غيري..لولايا مكنتش هتثظر تعمل كده".

نعيم يذهب إلى السجن برفقة المحامي ويخرج جعفر.

جعفر يقابل شوقي في الشارع ويقفل العربية ويقوم يمسكه من ذراعية ورد حق عائلتها.

بلال شامة يخبر سيف أنه على علم بوالداه والسر التي أخفته والداتها فاطمة عنه.

سيد يقف أمام قبر ابن جعفر ويردد "وداد السبب في كل ده.. أنا ضيعت ابن أخويا"، والسبب في ذلك إن سيد لم يستطيع أن ينجب.

مسلسلات رمضان 2023..أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة كل من؛