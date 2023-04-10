مشاهدة مباراة الأهلى اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT، تُعد بطولة مصر لكرة القدم، التي يُتوقع أن تشهد مِن أطول البطولات في تاريخ اللعبة في مصر، قد بلغَت ذروتها وستنتهي قريبًا. والمسابقة هي كأس مصر لموسم 2021-2022، والتي لا تزال يُلعب فيها ضِمنَ جدول موسم 2022-2023 نظرًا للازدحام الكبير في جَدْولِ الموسم الماضِي.

لا يعتبر تأجيل مسابقات كأس مصر إلى فترة متأخرة من العام شيئًا غريبًا، حيث تم لعب نهائي الكأس السابقة بين الفرق الكبيرة أهلي والزمالك، في نهاية الموسم التالي، وربما ستواجه كأس 2023 مصيرًا مشابهًا بالنظر إلى ازدحام جدول المباريات.

نجح نادي الزمالك في الفوز بلقب الكأس بعد تغلبه على نادي الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء. ومع ذلك، سيفشل الفريق في الحفاظ على هذا اللقب المرموق، حيث تم إخراجه من منافسات عام 2022 على يد فريق بيراميدز خلال نصف نهائي المسابقة.

نجح الأهلي في الوصول إلى المباراة النهائية بعدما تفوق على فريق سموحة، حيث تألق محمود عبد المنعم كهربا الذي عاد من الإيقاف. وسيلتقي الأهلي في المباراة النهائية مع بيراميدز، ولم يتم تحديد موعد المباراة حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن نهائي كأس مصر 10/04/2023:

أعلن اتحاد الكرة المصري عن تاريخ إقامة المباراة النهائية لكأس مصر ٢٠٢٢ والذي كان محددًا ليوم الثالث من فبراير من العام ٢٠٢٣.

بعد بلوغ الأهلي للنهائي، تم تأجيل المباراة دون تحديد موعد جديد، وذلك بسبب مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية في نفس الفترة.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تنظيم المباراة النهائية لكأس مصر في العام 2022 يوم الإثنين الموافق 10 أبريل من عام 2023، وذلك في استاد القاهرة الدولي.

وستنطلق صافرة بداية المباراة الساعة:

10:15 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:15 مساءًا بتوقيت مصر.

10:15 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:15 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:15 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:15 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:15 مساءًا بتوقيت العراق.

9:15 مساءًا بتوقيت السودان.

10:15 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:15 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:15 مساءًا بتوقيت تونس.

8:15 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:15 مساءًا بتوقيت المغرب.

11:15 مساءًا بتوقيت الإمارات.

10:15 مساءًا بتوقيت البحرين.

11:15 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

10:15 مساءًا بتوقيت الكويت.

10:15 مساءًا بتوقيت قطر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لنهائي كأس مصر 2022؟

بلا شك، سوف تُعرض المقابلة النهائية لبطولة كأس مصر بين الفرق الأهلي وبيراميدز على قنوات أون تايم سبورتس، والتي تعد المحطة الحصرية لعرض مباريات هذه البطولة التاريخية في مصر.

تشكيلة الأهلي ضد بيراميدز:

محمد الشناوي.

علي معلول – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – محمد هاني.

عمرو السولية – حمدي فتحي – مروان عطية.

أحمد عبد القادر – محمود كهربا – بيرسي تاو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

تشكيلة بيراميدز ضد الأهلي:

أحمد الشناوي.

محمد حمدي – أسامة جلال – أحمد سامي – محمد الشيبي.

بلاتي توريه – وليد الكرتي.

رمضان صبحي – عبد الله السعيد – مصطفى فتحي.

إبراهيم عادل.