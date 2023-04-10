بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر يلا شوت، يقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لأحداث مباراة بيراميدز ضد الاهلي في نهائي بطولة كأس مصر في تمام الساعة التاسعة والربع من مساء اليوم الاثنين على أرض استاد القاهرة الدولي.

مشاهدة مباراة بيراميدز ضد الأهلي في نهائي كأس مصر بث مباشر

يخوض النادي الأهلي مباراة اليوم بكل قوة من أجل حصد لقب كأس مصر للمرة الـ 38 في تاريخه والذي حصده في آخر مره عقب الفوز على طلائع الجيش في موسم موسم 2019-2020.

وبدوره يطمح فريق بيراميدز في الفوز بمباراة اليوم والتتويج بأول بطولة في تاريخه على حساب النادي الأهلي وخاص بيراميدز نهائئ كأس مرتين في موسم 2019 حيث خسر أمام الزمالك.

وتأهل النادي الأهلي لمباراة اليوم على حساب سموحة في مباراة نصف نهائي كأس مصر بنتيجة 3 - 1، بينما وصل بيراميدز لمواجهة المارد الأحمر بعد تخطيه عقبة الزمالك بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

نتائج مواجهات الأهلي ضد بيراميدز قبل مواجهة نهائي كأس مصر

الأرقام تشير إلى أن 16 مواجهة سابقة خاضها الأهلي ضد بيراميدز قبل مباراة الليلة في نهائي كأس مصر حيث استطاع النادي الأهلي أن يحقق الفوز في 6 مباريات في مقابل 5 انتصارات كانت من نصيب بيراميدز في حين انتهت 4 لقاءات بين الفريقين بالتعادل تحت شعار لا غالب ولا مغلوب.

وبالنسبة لحصيلة الاهدف يسجل النادي الأهلي تفوقًا واضحا حيث أحرز لاعبوه 20 هدفًا في مقابل 11 هدفًا سجلها لاعبو بيراميدز.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر

يتوقع أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة اليوم ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، مروان عطية، حمدي فتحي.

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود كهربا، حسين الشحات.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر

ومن المنتظر أن يكون تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فخري لاكاي.