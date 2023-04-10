الأهلي وبيراميدز الآن مشاهدة بث مباشر.. يلا شوت

يواجه نادي الأهلي اليوم نظيره بيراميدز في مباراة نهائي كأس مصر 2023، وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز على استاد القاهرة اليوم الاثنين، وقد نجح المارد الأحمر في الوصول إلى الدور النهائي بعد تخطيه سموحة في نصف النهائي بثلاثة أهداف دون رد، بينما تأهل بيراميدز على حساب الزمالك بعد فوزه بضربات الترجيح (3-4)، تعرف على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر والقنوات الناقلة، وتشكيل الفريقين والطاقم التحكيمي.

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز

يمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قناة أون تايم سبورت على اليوتيوب، أم من خلال مواقع البث المباشر التي توفر ذلك.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

تقام مباراة الأهلي ضد بيراميدز اليوم الاثنين الموافق العاشر من شهر أبريل 2023 (19 رمضان 1444)، وذلك في تمام الساعة التاسعة وربع مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة وربع بتوقيت المملكة العربية السعودية:

المباراة الأهلي × بيراميدز بطولة نهائي كأس مصر التوقيت 9:15 م الاستاد ستاد القاهرة القنوات الناقلة OnTime Sport

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

تذاع الأهلي أمام نظيره بيراميدز عبر قنوات أون تايم سبورت التي تعد الناقل الحصري الوحيد للبطولة في جمهورية مصر العربية، ويمكنك ضبط تردد القناة ومتابعتها بشكل مجاني.

في مباراة من العيار الثقيل يصطدم النادي الأهلي وبيراميدز في سهرة كروية اليوم ونستعرض لكم فيما يلي تشكيل الفريقين المتوقع.

تشكيل الاهلي

يتوقع أن يخوض مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مباراته اليوم أمام بيراميدز بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى محمد الشناوي الدفاع رامي ربيعة، علي معلول، محمد هاني، محمد عبد المنعم. الوسط حسين الشحات، عمرو السولية، بيرسي تاو، حمدي فتحي، مروان عطية. الهجوم عبد المنعم كهربا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

تشكيل بيراميدز

يخوض نادي بيراميدز بقيادة باتشيكو المدير الفني البرتغالي مباراته اليوم امام فريق الأهلي بهذا التشكيل:

حراسة المرمى أحمد الشناوي. الدفاع أحمد سامي، أسامة جلال، محمد الشيبي، محمد حمدي. الوسط وليد الكرتي، إبراهيم توريه. وسط هجوجي رمضان صبحي، عبد الله السعيد، إبراهيم عادل. الهجوم فخر الدين بن يوسف.

طاقم تحكيم مباراة نهائي كأس مصر

أعلن اتحاد كرة القدم المصري عن اسم حكم مباراة نهائي كاس مصر بين الأهلي وبيراميدز اليوم وجاء كالاتي:

أمين عمر حكم الساحة محمود أبو الرجال مساعد حكم أول أحمد حسام طه مساعد حكم ثان محمد عادل حكم رابع أحمد الغندور حكم VAR هاني عبد الفتاح مساعد VAR أول عمرو الشناوي مساعد VAR ثان فيتور بيريرا مراقب حكام

أين يمكنني مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم بث مباشر عبر قناة أون تايم سبورت بشكل مجاني على التلفزيون.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

من هو معلق مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر؟

مدحت شلبي هو معلق مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم على قناة أون تايم سبورت.

كم مرة فاز الأهلي بكأس مصر؟

فاز الأهلي بكأس مصر 37 مرة.

ختامًا عرضنا لكم بشكل مفصل كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في نهائي كأس مصر، والقنوات الناقلة، كما عرضنا أسماء الطاقم التحكيمي وتشكيل فريقي الأهلي وبيراميدز المتوقع.