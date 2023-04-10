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الأهلي وبيراميدز الآن مشاهدة بث مباشر.. يلا شوت

الأهلي وبيراميدز الآن مشاهدة بث مباشر.. يلا شوت

بث مباشر
بوابة الفجر

يواجه نادي الأهلي اليوم نظيره بيراميدز في مباراة نهائي كأس مصر 2023، وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز على استاد القاهرة اليوم الاثنين، وقد نجح المارد الأحمر في الوصول إلى الدور النهائي بعد تخطيه سموحة في نصف النهائي بثلاثة أهداف دون رد، بينما تأهل بيراميدز على حساب الزمالك بعد فوزه بضربات الترجيح (3-4)، تعرف على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر والقنوات الناقلة، وتشكيل الفريقين والطاقم التحكيمي.

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز

يمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قناة أون تايم سبورت على اليوتيوب، أم من خلال مواقع البث المباشر التي توفر ذلك.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

تقام مباراة الأهلي ضد بيراميدز اليوم الاثنين الموافق العاشر من شهر أبريل 2023 (19 رمضان 1444)، وذلك في تمام الساعة التاسعة وربع مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة وربع بتوقيت المملكة العربية السعودية:

المباراةالأهلي × بيراميدز
بطولةنهائي كأس مصر
التوقيت9:15 م
الاستادستاد القاهرة
القنوات الناقلةOnTime Sport

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

تذاع الأهلي أمام نظيره بيراميدز عبر قنوات أون تايم سبورت التي تعد الناقل الحصري الوحيد للبطولة في جمهورية مصر العربية، ويمكنك ضبط تردد القناة ومتابعتها بشكل مجاني.

في مباراة من العيار الثقيل يصطدم النادي الأهلي وبيراميدز في سهرة كروية اليوم ونستعرض لكم فيما يلي تشكيل الفريقين المتوقع.

تشكيل الاهلي

يتوقع أن يخوض مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مباراته اليوم أمام بيراميدز بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمىمحمد الشناوي
الدفاعرامي ربيعة، علي معلول، محمد هاني، محمد عبد المنعم.
الوسطحسين الشحات، عمرو السولية، بيرسي تاو، حمدي فتحي، مروان عطية.
الهجومعبد المنعم كهربا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

تشكيل بيراميدز

يخوض نادي بيراميدز بقيادة باتشيكو المدير الفني البرتغالي مباراته اليوم امام فريق الأهلي بهذا التشكيل:

حراسة المرمىأحمد الشناوي.
الدفاعأحمد سامي، أسامة جلال، محمد الشيبي، محمد حمدي.
الوسطوليد الكرتي، إبراهيم توريه.
وسط هجوجيرمضان صبحي، عبد الله السعيد، إبراهيم عادل.
الهجومفخر الدين بن يوسف.

طاقم تحكيم مباراة نهائي كأس مصر

أعلن اتحاد كرة القدم المصري عن اسم حكم مباراة نهائي كاس مصر بين الأهلي وبيراميدز اليوم وجاء كالاتي:

أمين عمرحكم الساحة
محمود أبو الرجالمساعد حكم أول
أحمد حسام طهمساعد حكم ثان
محمد عادلحكم رابع
أحمد الغندورحكم VAR
هاني عبد الفتاحمساعد VAR أول
عمرو الشناويمساعد VAR ثان
فيتور بيريرامراقب حكام

أين يمكنني مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم بث مباشر عبر قناة أون تايم سبورت بشكل مجاني على التلفزيون.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

من هو معلق مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر؟

مدحت شلبي هو معلق مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم على قناة أون تايم سبورت.

كم مرة فاز الأهلي بكأس مصر؟

فاز الأهلي بكأس مصر 37 مرة.

ختامًا عرضنا لكم بشكل مفصل كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في نهائي كأس مصر، والقنوات الناقلة، كما عرضنا أسماء الطاقم التحكيمي وتشكيل فريقي الأهلي وبيراميدز المتوقع.

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