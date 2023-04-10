تصدر مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18 تريندات جوجل، حيث شهدت الحلقة 18 من المسلسل أحداث مثيرة، ونقدم لكم فيما يلي ملخص مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18.

ملخص مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18

ملخص مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18.. نجحت قوات الجيش، في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18 في العثور على الرائد نور صلاح (عمرو يوسف) تحت الأنقاض أثناء تمشيط الشيخ زويد بعد الأحداث، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، ويهاتف إبراهيم (أحمد حسني صالح) المقدم خالد (آسر ياسين) ليطمئنه على الحالة الصحية للرائد نور، حيث قال الأطباء إن أصابته كبيرة ولكنها ليست خطيرة.

ويرتب المقدم خالد لنقل الرائد نور إلى مستشفى الجلاء العسكري بأقصى سرعة، ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18، كما يهاتف أسرته لطمأئنتهم على حالته الصحية، بينما تقف الدكتورة آمنة (ميرنا نور الدين) أمام غرفة نور وهي تبكي خوفا عليه.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18

أخبر أحد أفراد التنظيم الإرهابي زعيم التنظيم (بهاء ثروت) أن دوريات الجيش تمشط كل منطقة في رفح والشيخ زويد والعريش، خلال مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18، مما يجعلهم في ورطة وبسبب ذلك لا يستطيعون التحرك أو نقل المصابين إلى أماكن خاصة بهم لتلقي العلاج، بينما اختفى أبو أسامة (وليد فواز) وحكيم (فتحي عبدالوهاب) تمامًا.