يلا كورة مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم Youtube | يلا كورة مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT، يلعب الأهلي مباراته أمام نظيره بيراميدز الليلة، الإثنين 10/04/2023، على حساب المباراة النهائية لكأس مصر.

وستنقل المباراة على أون تايم سبورت 1، الساعة 10:15 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 9:15 صباحًا بتوقيت مصر.

وعين المذيع المعلق مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية للتعليق على المباراة.

تزايد البحث على مواقع التواصل الاجتماعي حول موعد فتح أبواب استاد القاهرة لمشاهدة مباراة الأهلى وبيراميدز في نهائي كأس مصر.

موعد فتح أبواب استاد القاهرة لمشاهدة مباراة الأهلى وبيراميدز

حيث إنه من المقرر ان تفتح أبواب استاد القاهرة في الخامسة مساء اليوم الإثنين 10 أبريل 2023 لإستضافة الجماهير في مباراة نهائي كأس مصر التي تجمع الأهلي وبيراميدز في التاسعة والربع مساء اليوم.

كما حدد الأمن مسبقًا تواجد 20 ألف مشجع في مباراة اليوم بواقع 10 آلاف مشجع للأهلي ومثلهم لبيراميدز.

و يلتقي فريق الأهلي مع نظيره بيراميدز في التاسعة والربع مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي كأس مصر في نسخته القديمة، في مباراة صعبة على الفريقين، في ظل رغبة الفريقين في حصد اللقب وتتويج جهوده هذا الموسم بتحقيق لقب غالي.

ويبحث الأهلي عن تحقيق الفوز على بيراميدز واستغلال الدفعة المعنوية الكبيرة بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في الدوري ومن قبلها الفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة والصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، من أجل استعادة اللقب الغائب عن قلعة الجزيرة في النسخة الأخيرة، بعد الخسارة من الزمالك في نهائي النسخة الماضية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

ويرغب الأهلي في تحقيق لقب الكأس رقم 38 في مسيرته منذ تأسيس المسابقة ليكون تكليلا للموسم الرائع الذي يقدمه الفريق الأحمر تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، والذي شهد تتويجه بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك واحتلال صدارة الدوري المصري والصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بخلاف الصعود لنهائي الكأس وتحقيق المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

ويدخل الأهلي مباراة بيراميدز في نهائي الكأس منقوصا من الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمود متولي في ظل عدم الجاهزية الفنية مع عودتهم من الإصابة، فيما يستمر غياب كلا من برونو سافيو وأيمن أشرف لأسباب فنية، بينما بات باقي اللاعبين جاهزين لهذه المباراة ولا يعانون من أية إصابات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

على جانب آخر، يدخل فريق بيراميدز مباراة نهائي الكأس بهدف الفوز والتتويج باللقب الأول في مسيرته منذ تأسيس النادي، لا سيما بعدما سبق وتأهل إلى نهائي الكأس ولكنه خسر أمام الزمالك، ويرغب في أن تكون هذه النسخة هي بداية تحقيق الألقاب الخاصة بالنادي الذي تتوفر له كل الإمكانيات التي تساعده على تحقيق الألقاب المحلية والقارية، لا سيما وأنه يسير بشكل جيد في الدوري وفي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.