يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر الان في نهائي كأس مصر

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر الان في نهائي كأس مصر، يترقب عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الاثنين موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة لهذه المباراة المهمة والتشكيل المتوقع.

وتحظى المباراة الليلة بحضو جماهيري كبير في ليلة رمضان بعدما تم تخصيص 20 ألف متفرج لهذه المباراة من قبل اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة.

ونجح الأهلي في الدور نصف النهائي في التغلب على فريق سموحة فيما حجز بيراميدز مكانه على حساب حامل اللقب فريق الزمالك.

وتشهد صفوف الأهلي وكذلك بيراميدز في مباراة الليلة غيابات كثيرة من عناصر الفريقين لأسباب ما بين الإصابات والإيقافات.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء اليزك الاثنين على استاد القاهرة في نهائي بطولة كأس مصر.

ونتعرف في التقرير التالي على كل ما يخص مباراة الأهلي وبيراميدز من حيث الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وغيرها من تفاصيل هذه المباراة المهمة والمرتقبة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر اليوم الاثنين 10 أبريل عند الساعة 9:15 بتوقيت القاهرة الموافق 10:15 بتوقيت السعودية ومكة المكرمة وعند الساعة 11:15 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ملعب مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي بحضور 20 ألف متفرج.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

يتم نقل مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر عبر شاشة شبكة أون تايم سبورتس الرياضية:

حيث يتم نقل المباراة عبر قناة

أون تايم سبورتس 1 أتش دي ON Time Sports 1 HD

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معلق مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

يقوم المعلق الشهير مدحت شلبي بالتعليق على أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.



تشكيل الأهلي المتوقع ضد بيراميدز

ينتظر أن يخوض الأهلي المباراة ضد بيراميدز بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

في خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود كهربا وبيرسي تاو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

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تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الأهلي

ينتظر أن يخوض بيراميدز المباراة ضد الأهلي بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد الشيبي وأسامة جلال وأحمد سامي ومحمد حمدي.

في خط الوسط: بلاتي توريه ووليد الكرتي وعبدالله السعيد.

في خط الهجوم: إسلام عيسى ورمضان صبحي وإبراهيم عادل.

تفاصيل مران الأهلي الأخير قبل مباراة بيراكم

خاض الأهلي مرانه الأخير مساء الأحد على ملعب التتش، واشتمل على بعض الفقرات الخاصة بالإحماء قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية خلال تدريبات الكرة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران، ضمن جلساته التحضيرية لمباراة بيراميدز.

كما عقد المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة نهائي الكأس.

واستقر كولر على الخطة التي سيخوض بها الفريق المباراة ضد بيراميدز كما استقر بشكل كبير على التشكيلة التي سيبدأ بها هذه المواجهة الصعبة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة نصف النهائي والتي أقيمت على استاد القاهرة.