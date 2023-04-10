ميناء الإسكندرية يتداول 267 ألف طن بضائع و2670 حاوية خلال 48 ساعة



شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع والحاويات بميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا حيث تم تداول 267 ألف طن بضائع و2670 حاوية خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، في بيان له، إنه تم دخول وخروج 49 سفينة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة خلال هذه المدة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 39 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف. وأضاف أنه تم تداول 2670 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 46.4% تقريبا من حجم الحاويات المتداولة بواقع 1278 حاوية، بينما تم ورود 1478 حاوية مكافئة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بميناءي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 267 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وجاف وبضائع عامة.

ووجه رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري نهاد شاهين علي، بضرورة متابعة الراصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء والالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.