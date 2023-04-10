ميناء دمياط يتداول 41 سفينة للحاويات والبضائع العامة



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال ال` 24 ساعة الماضية 41 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

أوضح المركز وفقا لبيان أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2548 طن قمح متجهين إلى كوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات 5651 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 162075 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 133231 طنا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 37856 طنا تشمل "7654 طن يوريا و688 طن صويا 100 طن ملح معبأ و162 طن أسمنت و2400 طن مولاس و4300 طن رمل و15047 طن كلينكر و7505 أطنان بضائع متنوعة"، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33046 طنا تشمل: 4700 طن خردة و256 طن بذور كتان و500 طن بسلة و5229 طن فول و2000 طن ذرة و8536 طن قمح و8000 طن صويا صب و503 أطنان صويا معبأ و1601 طن خشب زان و5812 رأس ماشية.