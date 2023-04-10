موانئ البحر الأحمر تتداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة



ذكرت هيئة موانئ البحرالأحمر أنه تم تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و842 شاحنة و40 سيارة بموانئها، فضلا عن وصول ومغادرة 1280 راكبا، مشيرة إلى أن إجمالي السفن الموجودة على أرصفة الموانئ بلغ 8 سفن.

وأضافت الهيئة، أن الواردات بلغت 3 آلاف طن بضائع، و338 شاحنة، و34 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12 ألف طن بضائع، و504 شاحنات، و6 سيارات.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل 3 سفن (أمل، دليلة،ذدس ءخاإج)، وغادرته السفينتان (الحرية2 وبوسيدون اكسبريس)، كما شهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و300 شاحنة، وتصل إليه السفينة (سينا)، بينما غادرته السفينتان (أيلة، بريدج).