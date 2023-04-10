يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم نهائي كأس مصر YALLASHOOT يلا كورة مباراة الأهلي تويتر

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم نهائي كأس مصر YALLASHOOT يلا كورة مباراة الأهلي تويتر، تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية صوب أرضية استاد القاهرة الدولي لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز، مساء اليوم الإثنين 10 أبريل، وذلك لحساب فعاليات دور نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2021/22.

مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة، أي العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل مواجهة بيراميدز ضد الاهلي على الهواء عبر قناة أون تايم سبورت (1) بأداء صوتي للمعلق مدحت شلبي.



صراع مرتقب يجمع بين العملاقين في نهائي كأس مصر الذي لا يقبل القسمة على إثنين، فخبرات الأحمر تتحدى طموحات بيراميدز اليوم في اللقاء الشرس الذي من لمتوقع أن يكون بين الطرفين لاعتلاء أحدهما على منصات التتويج.

ويشارك النادي الأهلي في نهائي كأس مصر للمرة الـ 54 في تاريخه، عقب تتويجه باللقب 37 مرة كان أخرها نسخة 2019/2020م ويعتبر الأكثر تتويجًا بالبطولة، أما بيراميدز فهو يخوض النهائي الثانية له في تاريخه بعدما خسر الأول أمام الزمالك موسم 2018/19.

وستشهد هذه المباراة حضور 20 ألف متفرج في استاد القاهرة لأول مرة في البطولة بعد غياب الجماهير منذ 2012 وسيقود هذه المباراة طاقم تحكيم مصري، فيما سيواحه الفائز من هذه الموقعة الزمالك في كأس السوبر المصري يوم 5 مايو في الإمارات.

وكان طريق الأهلي بكأس مصر ليس صعبًا فهو بدأ مشواره بفوز ثمين على المصري بالسلوم بهدفين دون رد في دور الـ 32، ومن ثم تمكن من إقصاء مصر المقاصة في دور الـ 16 بهدف نظيف.

وفي دور ربع النهائي تجاوز الأهلي عقبه المقاولون الصعبة بالفوز عليه بركلات الترجيح 3/4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما، بينما تخطى سموحة بالانتصار عليه بثلاثية لهدف في نصف النهائي.

ويتسلح المارد الأحمر بخبرات لاعبيه من أجل التتويج باللقب الغائب عن خزائنه، فهو يمتلك عناصر ذات خبرة كبيرة أمثال الحارس محمد الشناوي، وعلي معلول ورامي ربعية، وعمرو السولية وحمدي فتحي، وبيرسي تاو ومحمود كهربا، وذلك لتعوض خسارته بالدوري الموسم الماضي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

ويعيش المارد الأحمر أفضل فتراته بالوقت الحالي وذبك بعدما تأهل لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفوزه بالدوري على غزل المحلة بهدفين دون رد ليعزز صدارته بجدول ترتيب الدوري المصري.

وأنهى المارد الأحمر تحضيراته لهذه الموقعة بشكل قوي وتركيز عالي للغاية، فهو سيحاول القتال بشرلسة من أجل خطف الفوز للتتويج باللقب ال، 38 في تاريخه.

وعلى الجهة الأخرى، كان مشواره بيراميدز في كأس مصر محفوف بالمخاطر كونه قابل فرق قوية في مباريات لا تقبل القسمة على إثنين، فكانت البداية بالفوز على لافيينا بهدف دون رد في دور الـ 32، وبعدها حقق فوز صعب على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف بدور الثمانية.

ونجح بيراميدز في تجاوز عقبه البنك الأهلي في دور ربع النهائي بالفوز عليه بهدف نظيف، فيما تخطى الفريق السماوي عقبه الزمالك حامل اللقب في دور نصف النهائي بالانتصار عليه بركلات الترجيح 3/4 بعد التعادل بهدف لكل منهما.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

ولدى بيراميدز طموحات كبيرة اليوم في هذه الموقعة من أجل التتويج باللقب الأول في تاريخه منذ أن كان بهذا الإسم في عام 2018م، ولكن هذه الطموحات اصطدمت بخبرات الأحمر.

ويدخل الفريق السماوي اللقاء بمعنويات مرتفعة وثقة عالية، وذلك بعدما نجح في العبور لدور ربع النهائي في كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتعول كتيبة المدير الفني جيمي باتشيكو التي استعدت لهذه الموقعة بكل قوة، على خبرات نجم الفريق عبدالله السعيد وبجانب رمضان صبحي وإبراهيم عادل ووليد الكرتي وتوري لمحاولة الفوز على الأهلي وحصد اللقب الأول له في تاريخه.

تشكيل فريق بيراميدز المتوقع أمام الأهلي في نهائي الكأس

يغيب عن صفوف فريق بيراميدز كلًا من مصطفى فتحى، وعلى جبر، للإيقاف، ومن المنتظر أن يلعب فريق بيراميدز أمام الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه، وليد الكرتي، عبدالله السعيد، رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل، فخر الدين بن يوسف

تشكيل فريق الأهلي المتوقع أمام بيراميدز في نهائي الكأس

يغيب عن صفوف فريق الأهلي كلًا من أحمد عبد القادر، وطاهر محمد طاهر، وهما من عناصر فريق الأهلي الأساسية، وذلك بسبب الإصابة، ومن المنتظر أن يكون تشكيل فريق الأهلي المتوقع أمام بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، على معلول

خط الوسط: عمرو السولية، مروان عطية، أليو ديانج، حسين الشحات

خط الهجوم: " بيرسي تاو، كهربا