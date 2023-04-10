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بث مباشر يلا شوت الآن لحظة بلحظة مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي الكأس بدون تقطيع

بث مباشر يلا شوت الآن لحظة بلحظة مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي الكأس دون تقطيع

بث مباشر
بوابة الفجر

بث مباشر يلا شوت الآن لحظة بلحظة مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي الكأس دون تقطيع، الأهلي يخوض لقاء هاما الآن أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر والذي سيقام على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي عند الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة للأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

ينطلق اللقاء بين الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر على أرض ملعب استاد القاهرة عند الساعة الثامنة والربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والتاسعة والربع بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا، والعاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر، والحادية عشرة والربع بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

قناة أون تايم سبورت الأولى والثانية.

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

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