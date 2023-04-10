يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في نهائي كأس مصر اليوم.. YALLA SHOOT، بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر اليوم الأثنين 10 أبريل، وذلك ضمن منافسات المباراة النهائية لبطولة كأس مصر موسم 2021-2022، ومن المقرر أن يحتضن ستاد القاهرة الدولي، مباراة اليوم بين الأهلي وبيراميدز، وسط حضور لـ 20 ألف مشجع.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، والعاشره والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر بث مباشر

تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم في مصر إلى ستاد القاهرة، لمتابعة المباراة المرتقبة والفاصلة بين فريقَي الأهلي وبيراميدز لكرة القدم في نهائي نسخة العام الماضي لبطولة كأس مصر، التي تُعتبر أعرق المسابقات ليس في مصر فقط بل في القارة الإفريقية والعالم العربي.

وتتمثل صعوبة الموقف في أن مواجهات الأهلي وبيراميدز في السنوات الأربع الأخيرة على وجه التحديد، شهدت تبادل الفريقين التفوق، وسبق للفريق السماوي الإطاحة بالأحمر مرتين متتاليتين من كأس مصر عامَي 2018 تحت اسم الأسيوطي سبورت ثم 2019 بمسماه الجديد بيراميدز.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر اليوم

وفي ما يلي تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر، والذي سيعتمد عليه المدرب مارسيل كولر منذ البداية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد عاني.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو.

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الأهلي في نهائي كأس مصر

وفي ما يلي تشكيل فريق بيراميدز المتوقع لمباراة الأهلي اليوم في نهائي بطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها على ملعب ستاد القاهرة الدولي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد سامي، أسامة جلال، محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه، وليد الكرتي، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: رمضان صبحي، إبراهيم عادل، فخر الدين بن يوسف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر اليوم الأثنين 10 أبريل، وذلك ضمن منافسات المباراة النهائية لبطولة كأس مصر موسم 2021-2022، ومن المقرر أن يحتضن ستاد القاهرة الدولي، مباراة اليوم بين الأهلي وبيراميدز، وسط حضور لـ 20 ألف مشجع.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، والعاشره والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.