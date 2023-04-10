يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر، بث مباشر لمباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر اليوم الأثنين 10 أبريل، وذلك ضمن منافسات المباراة النهائية لبطولة كأس مصر موسم 2021-2022، ومن المقرر أن يحتضن ستاد القاهرة الدولي، مباراة اليوم بين الأهلي وبيراميدز، وسط حضور لـ 20 ألف مشجع.

صراع مرتقب يجمع بين العملاقين في نهائي كأس مصر الذي لا يقبل القسمة على إثنين، فخبرات الأحمر تتحدى طموحات بيراميدز اليوم في اللقاء الشرس الذي من لمتوقع أن يكون بين الطرفين لاعتلاء أحدهما على منصات التتويج.

ويشارك النادي الأهلي في نهائي كأس مصر للمرة الـ 54 في تاريخه، عقب تتويجه باللقب 37 مرة كان أخرها نسخة 2019/2020م ويعتبر الأكثر تتويجًا بالبطولة، أما بيراميدز فهو يخوض النهائي الثانية له في تاريخه بعدما خسر الأول أمام الزمالك موسم 2018/19.

وستشهد هذه المباراة حضور 20 ألف متفرج في استاد القاهرة لأول مرة في البطولة بعد غياب الجماهير منذ 2012 وسيقود هذه المباراة طاقم تحكيم مصري، فيما سيواحه الفائز من هذه الموقعة الزمالك في كأس السوبر المصري يوم 5 مايو في الإمارات.

وكان طريق الأهلي بكأس مصر ليس صعبًا فهو بدأ مشواره بفوز ثمين على المصري بالسلوم بهدفين دون رد في دور الـ 32، ومن ثم تمكن من إقصاء مصر المقاصة في دور الـ 16 بهدف نظيف.

وفي دور ربع النهائي تجاوز الأهلي عقبه المقاولون الصعبة بالفوز عليه بركلات الترجيح 3/4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما، بينما تخطى سموحة بالانتصار عليه بثلاثية لهدف في نصف النهائي.

ويتسلح المارد الأحمر بخبرات لاعبيه من أجل التتويج باللقب الغائب عن خزائنه، فهو يمتلك عناصر ذات خبرة كبيرة أمثال الحارس محمد الشناوي، وعلي معلول ورامي ربعية، وعمرو السولية وحمدي فتحي، وبيرسي تاو ومحمود كهربا، وذلك لتعوض خسارته بالدوري الموسم الماضي.

ويعيش المارد الأحمر أفضل فتراته بالوقت الحالي وذبك بعدما تأهل لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفوزه بالدوري على غزل المحلة بهدفين دون رد ليعزز صدارته بجدول ترتيب الدوري المصري.

وأنهى المارد الأحمر تحضيراته لهذه الموقعة بشكل قوي وتركيز عالي للغاية، فهو سيحاول القتال بشرلسة من أجل خطف الفوز للتتويج باللقب ال، 38 في تاريخه.

وعلى الجهة الأخرى، كان مشواره بيراميدز في كأس مصر محفوف بالمخاطر كونه قابل فرق قوية في مباريات لا تقبل القسمة على إثنين، فكانت البداية بالفوز على لافيينا بهدف دون رد في دور الـ 32، وبعدها حقق فوز صعب على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف بدور الثمانية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

ونجح بيراميدز في تجاوز عقبه البنك الأهلي في دور ربع النهائي بالفوز عليه بهدف نظيف، فيما تخطى الفريق السماوي عقبه الزمالك حامل اللقب في دور نصف النهائي بالانتصار عليه بركلات الترجيح 3/4 بعد التعادل بهدف لكل منهما.

ولدى بيراميدز طموحات كبيرة اليوم في هذه الموقعة من أجل التتويج باللقب الأول في تاريخه منذ أن كان بهذا الإسم في عام 2018م، ولكن هذه الطموحات اصطدمت بخبرات الأحمر.

ويدخل الفريق السماوي اللقاء بمعنويات مرتفعة وثقة عالية، وذلك بعدما نجح في العبور لدور ربع النهائي في كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتعول كتيبة المدير الفني جيمي باتشيكو التي استعدت لهذه الموقعة بكل قوة، على خبرات نجم الفريق عبدالله السعيد وبجانب رمضان صبحي وإبراهيم عادل ووليد الكرتي وتوري لمحاولة الفوز على الأهلي وحصد اللقب الأول له في تاريخه.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر بث مباشر

تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم في مصر إلى ستاد القاهرة، لمتابعة المباراة المرتقبة والفاصلة بين فريقَي الأهلي وبيراميدز لكرة القدم في نهائي نسخة العام الماضي لبطولة كأس مصر، التي تُعتبر أعرق المسابقات ليس في مصر فقط بل في القارة الإفريقية والعالم العربي.

وتتمثل صعوبة الموقف في أن مواجهات الأهلي وبيراميدز في السنوات الأربع الأخيرة على وجه التحديد، شهدت تبادل الفريقين التفوق، وسبق للفريق السماوي الإطاحة بالأحمر مرتين متتاليتين من كأس مصر عامَي 2018 تحت اسم الأسيوطي سبورت ثم 2019 بمسماه الجديد بيراميدز.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر اليوم

وفي ما يلي تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر، والذي سيعتمد عليه المدرب مارسيل كولر منذ البداية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد عاني.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو.

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الأهلي في نهائي كأس مصر

وفي ما يلي تشكيل فريق بيراميدز المتوقع لمباراة الأهلي اليوم في نهائي بطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها على ملعب ستاد القاهرة الدولي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد سامي، أسامة جلال، محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه، وليد الكرتي، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: رمضان صبحي، إبراهيم عادل، فخر الدين بن يوسف.