كورة أون لاين مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت، أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض نهائي كأس مصر ضد بيراميدز في المباراة التي تجمعهما اليوم على استاد القاهرة الدولي من النسخة القديمة.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد عبد المنعم، محمد هاني، رامي ربيعة، وعلي معلول في الدفاع، حمدي فتحي، مروان عطية، وعمرو السولية في الوسط، حسين الشحات، بيرسي تاو، ومحمود كهربا في الهجوم.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الاهلى وبيراميدز على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نهائي كأس مصر نسحة 2021-2022

16 مباراة سابقة بين الأهلى وبيراميدز بواقع 13 مباراة في الدوري و3 مباريات بكأس مصر، حقق المارد الأحمر الفوز في 7 لقاءات، بينما حقق بيراميدز الفوز فى 5 لقاءات، وانتهت 4 مواجهات أخرى بالتعادل، سجل الأهلى 20 هدفًا وسجل بيراميدز 11 هدف، وكان التعادل السلبى شعار أول مواجهة بين الفريقين فيما انتهت المواجهة الأخيرة بفوز الاهلى بثلاثية دون رد، كما حقق الأهلى الفوز بخماسية دون رد وهو أكبر فوز.

يستعد الأهلي وبيراميدز لمواجهة قوية في نهائي كأس مصر نسحة 2021-2022.





ويسعى بيراميدز لتحقيق أول بطولة في تاريخه في النهائي الثالث له بشكل عام، حيث سبق له أن خسر نهائي كأس مصر موسم 2018-2019أمام الزمالك ونهائي الكونفدرالية الإفريقية 2019-2020 أمام نهضة بركان.



الأهلي وبيراميدز



ويحاول الأهلي حصد اللقب الـ38 له في كأس مصر، والذي توج به لآخر مرة في موسم 2019-2020 على حساب طلائع الجيش.



وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلي نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

مباراه الاهلي

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

تقام مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر.

الأهلي وبيراميدز

القناة الناقلة لنهائى كأس مصر بين الاهلى وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وبيراميدز في نهائي كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.