يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في نهائي كأس مصر YALLA SHOOT

بث مباشر لأحداث مباراة بيراميدز ضد الاهلي في نهائي بطولة كأس مصر في تمام الساعة التاسعة والربع من مساء اليوم الاثنين على أرض استاد القاهرة الدولي.

مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

يخوض النادي الأهلي مباراة اليوم بكل قوة من أجل حصد لقب كأس مصر للمرة الـ 38 في تاريخه والذي حصده في آخر مره عقب الفوز على طلائع الجيش في موسم موسم 2019-2020.

وبدوره يطمح فريق بيراميدز في الفوز بمباراة اليوم والتتويج بأول بطولة في تاريخه على حساب النادي الأهلي وخاص بيراميدز نهائئ كأس مرتين في موسم 2019 حيث خسر أمام الزمالك.

وتأهل النادي الأهلي لمباراة اليوم على حساب سموحة في مباراة نصف نهائي كأس مصر بنتيجة 3 - 1، بينما وصل بيراميدز لمواجهة المارد الأحمر بعد تخطيه عقبة الزمالك بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

نتائج مواجهات الأهلي ضد بيراميدز قبل مواجهة نهائي كأس مصر

الأرقام تشير إلى أن 16 مواجهة سابقة خاضها الأهلي ضد بيراميدز قبل مباراة الليلة في نهائي كأس مصر حيث استطاع النادي الأهلي أن يحقق الفوز في 6 مباريات في مقابل 5 انتصارات كانت من نصيب بيراميدز في حين انتهت 4 لقاءات بين الفريقين بالتعادل تحت شعار لا غالب ولا مغلوب.

وبالنسبة لحصيلة الاهدف يسجل النادي الأهلي تفوقًا واضحا حيث أحرز لاعبوه 20 هدفًا في مقابل 11 هدفًا سجلها لاعبو بيراميدز.

تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، مروان عطية، حمدي فتحي.

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود كهربا، حسين الشحات.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح وياسر ابراهيم أحمد القندوسي وشادي حسين ومحمد مجدي افشة أليو ديانج وبرونو سافيو ومحمد شريف.

تشكيل بيراميدز ضد الأهلي في نهائي كأس مصر

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - هشام محمد - محمود دونجا - دودو الجباس - إسلام عيسى - فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف

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طاقم تحكيم مباراة الأهلى وبيراميدز في كأس مصر

من المقرر أن تقام مباراة الأهلى القادمة مع بيراميدز في كأس مصر، بإدارة تحكيمية مصرية لصعوبة استقدام حكام أجانب خلال الوقت الحالي بسبب ضيق الوقت، وفقًا لتصريحات المسئولين بالاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام، وتأخر الفريقين في تقديم هذا الطلب، حيث تنص اللائحة على ضرورة طلب أحد الناديين لحكام أجانب قبلها بـ14 يوما.

ويفاضل الاتحاد المصري لكرة القدم، بين الحكم الدولي أمين عمر، ومحمد عادل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

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ولم يطلب النادي الأهلي استقدام حكام أجانب، بينما طلب بيراميدز حكام أجانب قبل اللقاء بـ6 أيام، وبالتالي تقرر إقامة المباراة بطاقم حكام مصري.