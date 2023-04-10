بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر.. يلا شوت، نهائي كأس مصر، يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع نظيره فريق بيراميدز فى مباراة نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021 - 2022.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتقام مباراة نهائي كأس مصر للموسم الماضي بين الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة والربع من مساء اليوم الإثنين على ملعب القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

وتذاع مباراة الأهلى وبيراميدز بـنهائي كأس مصر للموسم الماضي على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز بنهائي كأس مصر للموسم الماضي المقرر أقامتها مساء اليوم الاثنين على ملعب القاهرة الدولي.

وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي بمحمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وفي خط الوسط حمدي فتحي ومروان عطية وعمرو السولية وفي الأمام حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق التى سوف تخوض مباراة بيراميدز بنهائي كأس مصر للموسم الماضي المقرر أقامتها مساء اليوم الاثنين على ملعب القاهرة الدولي.

قائمة الأهلى لمباراة بيراميدز

قائمة الأهلى لمباراة بيراميدز التى شهدتها مفاجأت عديدة أبرزها عودة الثنائي شادى حسين وبرونو سافيو بعد فترة غياب طويلة إلى جانب استبعاد احمد عبد القادر للإصابة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلى لطفى ومصطفى شوبير

في خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامى ربيعه، ياسر ابراهيم، محمد هانى، على معلول محمد عبد المنعم

في خط الوسط: اليو ديانج، عمرو السوليه، حمدى فتحى، مروان عطية، محمد مجدى افشه

في خط الهجوم: بيرسى تاو، حسين الشحات، محمد شريف، شادى حسين، برونو سافيو، محمود عبد المنعم كهربا

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16 مباراة جمعت الأهلى وبيراميدز

وتحمل المواجهة القادمة بين الأهلي وبيراميدز رقم 17 بتاريخ مواجهات الفريقين حيث سبق والتقيا 16 مرة قبل ذلك بالاسم الجديد للنادي السماوى بيراميدز الحالي والقديم "الأسيوطي" منهم 13 مرة بالدوري الممتاز و3 مباريات بكأس مصر.

وحقق الأهلي الفوز في 7 مباريات مقابل 5 مباريات لبيراميدز وتعادلا في 4 مباريات أخرى.

وأحرز لاعبو الأهلي 20 هدفا في في شباك بيراميدز بينما سجل لاعبو بيراميدز 11 هدفا في شباك الأهلي.

وأول لقاء جمع الأهلي وبيراميدز موسم 2014\2015 وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وآخر لقاء جمع بين الأهلى وبيراميدز في الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي وفاز به الفريق الأحمر بثلاثة أهداف نظيفة.

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مشوار الأهلي بكأس مصر الموسم الماضي

وخاض الفريق الأحمر أربع مباريات في في بطولة كأس مصر للموسم الماضي حيث فاز على فريق المصري بالسلوم بدور الـ32 بهدف دون رد ثم فاز على فريق مصر المقاصة بنتيجة 1-0 في دور الـ16 ثم فاز على المقاولون العرب بالدور ربع النهائي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وبعدها فاز على فريق سموحة السكندري بنصف النهائي بنتيجة 3-1.

هدافو الأهلي بكأس مصر للموسم الماضي

ونجح 5 لاعبين من الأهلي في إحراز ستة أهداف خلال المباريات الأربعة التي خاضها الفريق الأحمر في بطولة كأس مصر للموسم الماضي وهم كالتالي:

1- سجل أحمد عبد القادر هدفين بواقع هدف في شباك فريق المصري بالسلوم بدور الـ 32 لبطولة كأس مصر وهدف في شباك فريق سموحة بالدور نصف النهائي.

2- أحرز رامي ربيعة هدفًا في شباك فريق مصر المقاصة بدور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

3- سجل كريم فؤاد هدفًا في شباك فريق المقاولون العرب بمباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

4- أحرز حمدى فتحى هدفًا في شباك فريق سموحة بمباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

5- سجل محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سموحة بمباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر