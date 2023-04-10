بث مباشر الأهلي وبيراميدز يلا شوت || مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر أون سبورت، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد القاهرة لمتابعة مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

تقام مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة والربع مساء بإستاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر.

مشوار الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

واجه النادي الأهلي فريق المصري بالسلوم، في دور ال ٣٢ وفاز بنتيجة هدف دون رد، سجله أحمد عبد القادر، وفي دور الـ 16، تفوق الأهلي على مصر المقاصة بنتيجة هدف دون رد، سجله رامي ربيعة من ركلة جزاء، وفي لقاء دور الثمانية من البطولة، تخطي النادي الأهلي المقاولون العرب بركلات الترجيح بعدما انتهت الأشواط الأصلية والإضافية للمباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله أما في نصف النهائي، ففاز الأحمر بثلاثية مقابل هدف وحيد، على حساب فريق سموحة.

بينما فاز بيراميدز لهذاعلى لافينا اف سى بهدف دون رد في دور الـ 32 ثم أطاح بسيراميكا بهدفين مقابل هدف في دور الستة عشر وتخطي عقبة البنك الأهلي بهدف دون رد في دور الثمانية للبطولة، ثم فاز على الزمالك بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

مران الأهلي وبيراميدز

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمس مرانه الختامي استعدادًا لمباراة بيراميدز، خاض الفريق مرانه على ملعب التتش، واشتمل على بعض الفقرات الخاصة بالإحماء قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية خلال تدريبات الكرة، وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران، ضمن جلساته التحضيرية لمباراة بيراميدز.

وفي المقابل عقد المدير الفني لنادي بيراميدز جايمي باتشيكو محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران أمس للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة نالهائي وشهد التدريب مجموعة من الوحدات الفنية والبدنية الخفيفة والخططية، وكذلك تقسيمة وتجربة خطة اللعب التي سيعتمدها الفريق في مواجهة الأهلي، وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني جلسة سريعة مع اللاعبين قبيل انطلاق مران أمس طالبهم فيها بضرورة استغلال أرضية الملعب وحصد اللقب.

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آخر فوز للأهلى بكأس مصر

حقق النادي الأهلي كأس مصر موسم 2019-2020 وذلك بعد تغلبه على فريق طلائع الجيش بالمباراة النهائية بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة

وتقرر ارتداء فريق الأهلي الزى التقليدي فى مباراة نهائي كأس مصر، بينما يرتدى بيراميدز الزى الاحتياطي، على أن يكون الأهلي مسئولا عن كرات المباراة.

القناة الناقلة لنهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر فى وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

يدير المباراة أمين عمر حكم ساحه ويعاونه محمود ابو الرجال حكم مساعد أول واحمد حسام طه حكم مساعد ثان، محمد عادل حكم رابع واحمد الغندور حكم فيديو وهاني عبد الفتاح وعمرو الشناوي حكمان مساعدان للفيديو، كما سيحضر فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام كمراقب للحكام في مباراة نهائي الكأس.