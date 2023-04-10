بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر on time sport لينك دون تقطيع، يترقب عشاق كرة القدم المصرية قمة نارية ستقام على استاد القاهرة، تجمع بين الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022.

الزمالك هو حامل اللقب، ولكنه أُقصي من نصف النهائي على يد بيراميدز، الذي يأمل بدوره في تحقيق أول بطولة له منذ تأسيسه.

بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر on time sport لينك دون تقطيع ، أما الأهلي فهو النادي الأكثر تتويجًا بهذه المسابقة، ويود أن يحقق ثاني بطولاته بعد الفوز بالسوبر مطلع الموسم، لا سيما مع الحالة المميزة التي يعيشها مع المدرب السويسري مارسيل كولر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر 2022؟

قنوات "أون تايم سبورتس" هي الناقل الحصري لبطولة كأس مصر 2021-2022، وستأتي مباراة الأهلي وبيراميدز كالعادة من خلالها.

القناة المصرية خصصت قناة "OnTime Sports HD 1" لتنقل أحداث نهائي الكأس.

من معلق مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر 2022؟

بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر on time sport لينك دون تقطيع ، حسب ما أعلنته قنوات "أون تايم سبورتس"، فهناك خياران أمام المتابعين للاستمتاع بالتعليق على نهائي كأس مصر 2022.

الخيار الأول سيكون المعلق الشهير مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولى، وسيتواجد المعلق الآخر محمد الكواليني عبر القناة الصوتية الثانية.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر 2022؟

بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر on time sport لينك دون تقطيع ، سيكون البث المباشر لمباراة الأهلي وبيراميدز متاحًا مجانًا عبر "يوتيوب" من خلال تلفزيون كورة بلس.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنــــا

ميعاد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر 2022

تقام مباراة الأهلي وبيراميدز مساء الإثنين الموافق 10 أبريل/ نيسان 2023، بملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والربع بتوقيت مصر، العاشرة والربع بتوقيت السعودية.