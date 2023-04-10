تسريبات حصرية تكشف تصميم "آيفون 15 برو".. شاهد

نشر موقع “9to5Mac ” المعني بالأخبار التقنية الشهير صورًا جديدة قال إنها تظهر التصميم الأقرب للواقع لسلسلة "آيفون 15 برو" المقبلة من شركة أبل.

ووفقا للموقع، فقد وصل إلى التصميم النهائي للهاتف من خلال جمع العديد من المعلومات من خلال مصادر متعددة، مؤكدًا أن هذا هو أقرب تصميم حتى الآن لهواتف سلسلة "آيفون 15 برو". وفي السطور التالية نكشف عن مواصفات الهاتف.

آيفون 15 برو

مواصفات هاتف آيفون 15 برو:

الإطار والشكل الخارجي

تداولت التسريبات الأخيرة أن الجهاز سيأتي مع ترقية كبيرة، وأن التغيير الأكبر هو غلاف جديد تمامًا من التيتانيوم بتصميم ذي حواف مستديرة. رغم أن الجهاز سيأتي دون حواف تقريبًا، حسب التصاميم، إلا أن تلك الترقية يجب أن تكون محسوسة في الإطار بدورانها الملحوظ، خاصة مع الشكاوى من الزوايا الحادة للجيل السابق.

الكاميرا

ستعمل أبل مرة أخرى على زيادة حجم الكاميرات، وهو ما يتضح من مربعها الأكبر وحتى بروز أغطية العدسات التي ظهرت خارج الغطاء بشكل كبير جدًا. والتغيير الأكثر وضوحًا يأتي مع العدسات البارزة، وتُظهر ملفات تصميم CAD الخاصة بالهاتف أن نتوء العدسة الفردية قد تضاعف أكثر من كاميرات "آيفون 15 برو" الهائلة.

ومن المهم ملاحظة أنه يظهر في ملفات CAD، أن هاتف "آيفون 15 برو ماكس" يأتي مع بروز أصغر للكاميرا؛ وقد يكون هذا بسبب كاميرا "البيروسكوب"، التي ترددت شائعات عن طرحها هذا العام حصريًا في طراز "برو ماكس" الأكبر. وهذا يعني أن جهاز "آيفون 15 برو ماكس" سيحتوي على نتوء أكبر للكاميرا من شقيقه الأكبر.

وتقول التسريبات إن "آيفون 15 برو" سيحتوي على تقنية مستشعر جديدة تمامًا من شأنها "التقاط المزيد من الضوء وتقليل التعرض المفرط أو التعرض الناقص في إعدادات معينة."

الشحن والبطارية

تؤكد المعلومات الواردة من أبل، بشكل غير رسمي حتى الآن، وبشكل متزايد، أن الأخيرة قررت الرضوخ لتعليمات الاتحاد الأوروبي بشأن منفذ الشحن العام USB-C.

وحسب التصاميم المسربة، يبدو أن منفذ الشحن الجديد مقبل مع كافة طرز "آيفون 15"، حيث يحتوي منفذ USB-C على محيط معدني فريد بنسيج مضلع. وتنتشر معلومات غير مؤكدة حتى الآن، ولكنها محبطة جدًا، عن عزم شركة أبل تبطئة كافة كابلات الشحن بمنافذ USB-C الجديدة، وإبقاء السرعة العالية مع كوابل الشحن الخاصة بأبل فقط.

وداعًا زر كتم الصوت

سيتميز "آيفون 15 برو" بإزالة الأزرار الصلبة الجانبية، حسب التسريبات، وستستعيض الشركة بدلًا عنهما بزر واحد كبير يرفع مستوى الصوت ويخفضه حسب المكان الذي يضغط عليه المستخدم.

وتُظهر التصاميم أن أبل قررت أن تقول وداعًا لزر كتم صوت الهاتف الشهير ووضعت بدلًا منه زرًا لمسيًّا اهتزازيًّا من غير المعلوم كيف ستبرمجه أبل ليقوم بمهمته.