أبرز تصريحات محمد مختار عن طليقته رانيا يوسف

تصدر اسم المنتج محمد مختار تريندات جوجل اليوم، وذلك بسبب تصريحاته عن الفنانة رانيا يوسف، وفيما نستعرض معكم أبرز تصريحات محمد مختار عن رانيا يوسف.

تصريحات محمد مختار

تصريحات محمد مختار.. حل المنتج محمد مختار، ضيفا على الإعلامية اسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس ".

وتحدث محمد مختار عن طليقته الفنانة رانيا يوسف، وظهر بمجموعة من العقود والمستندات التي تثبت قيامه بالصرف على بناته طوال سنوات المراحل الدراسية.

وقال محمد مختار:" رانيا يوسف قامت بالتوقيع على عقد ينص على أنني أقوم بتحمل جميع المصاريف الدراسية لأبنائي"، مضيفا:" صرفت على ولادي في كل حاجة ".

وأضاف محمد مختار: “ابنتي الكبيرة بتشتغل دلوقتي وعندها عمل خاص بها”، منوها بأن مصاريف تعليم ابنته بالخارج تخطت الـ 2 مليون جنيه.

وتابع محمد مختار:" المحكمة أصدرت قرارا بأنني أقوم بدفع 15 الف جنيه شهريا لتوفير الطعام لأبنائي وأمتلك إيصالات إيداع هذه المبالغ كل شهر.