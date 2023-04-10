أسعار الذهب تسجل أقل سعر تسوية في أسبوع

الاقتصاد
بوابة الفجر


سجلت أسعار الذهب أقل سعر تسوية في أسبوع لكنها أغلقت فوق مستويات 2000 دولار وسط ارتفاع الدولار وزيادة احتمالات رفع الفائدة الشهر المقبل.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.1% أو 22.6 دولار إلى 2003.8 دولار للأونصة وهو أقل سعر تسوية للعقد الأكثر نشاطًا منذ 3 أبريل نيسان، بعدما هبطت دون مستويات ألفين دولار خلال الجلسة.

وكانت أسعار الذهب سجلت المكاسب الأسبوعية السادسة على التوالي الأسبوع الماضي.

لكنها تراجعت لثالث جلسة على التوالي يوم الإثنين مع هدوء التعاملات بمناسبة عطلة عيد الفصح في معظم الأسواق الأوروبية.

كما أن تقرير الوظائف الأميركية في الأسبوع الماضي أظهر إضافة الاقتصاد 236 ألف وظيفة بما يتجاوز توقعات المحللين.

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