محافظ البنك المركزي الياباني الجديد: سأوجه السياسة النقدية بمرونة



صرح أويدا كازوؤ محافظ البنك المركزي الياباني الجديد بأنه سيتواصل عن كثب مع الحكومة ويوجه السياسة النقدية بمرونة، محذرًا من ارتفاع حالة عدم القين بشأن التوقعات الاقتصادية.

وفي تصريحاته التي نقلتها Reuters بعد لقاء مع رئيس الوزراء، قال كازوؤ إنه بالنظر إلى حالة عدم القين الاقتصادي فإن المركزي الياباني سيتواصل عن كثب مع الحكومة.

كما شدد على أنه اتفق مع رئيس الوزراء على أنه ليس هناك حاجة عاجلة لمراجعة البيان مشارك بين الحكومة والمركزي الياباني والذي بموجبه يتعهد البنك بالوصول بالتضخم نحو المستهدف البالغ 2% في أقرب وقت ممكن.

ويتوقع المركزي الياباني أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين مستويات 1.6% في العام المالي الذي بدأ الشهر الجاري، على أن يتسارع عند 1.8% في العام المقبل.

وبدأ كازوؤ فترة ولايته الجديدة أمس الأحد خلفًا لهاروهيكو كورودا الذي اتنتهت فترة ولايته الثانية ومدتها 5 سنوات يوم السبت.