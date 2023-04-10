محمد العريان يحذر من زيادة احتمالات ركود الاقتصاد الأميركي

الاقتصاد
بوابة الفجر


حذر الاقتصادي محمد العريان من أن الاقتصاد الأميركي يواجه احتمالات متزايدة للركود والركود التضخمي بعد الاضطرابات التي عصفت بالقطاع المصرفي الشهر الماضي.

وفي مقال لصحيفة Financial Times، أشار العريان إلى أن النظام المصرفي أصبح أكثر حذرًا، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى انكماش ائتماني كبير.

وأشار إلى أن حالة الانكماش الائتماني قد تستمر خلال الأرباع المقبلة ومن المحتمل وصولها إلى الذروة في نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل.

وشدد على أن تلك الأوضاع هي ظاهرة على عكس العدوى المالية ولا يمكن للسياسات مواجهتها بسهولة.

وفي تصريحات منفصلة لـCNBC، أشار العريان إلى أن الاقتصاد لا يزال بإمكانه تجنب الركود ما دام أن الاحتياطي الفدرالي لن يرتكب خطأ آخر في السياسة النقدية، مستشهدًا على ذلك بتقرير الوظائف الأميركية القوي الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي.

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