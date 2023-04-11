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أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11-4-2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن شهد المعدن الأصفر حالة من التذبذب خلال تعاملات أول تعاملات الأسبوع أمس الإثنين.

أسعار الذهب اليوم


سعر جرام الذهب من عيار 24
تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة نحو 2474.25 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 22
سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم في مصر نحو 2268  جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 21
حقق سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل نحو 2165 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 18
كما يبلغ سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1855.75 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 14
وصل سعر الذهب عيار 14 عند 1443.25  جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 12
تراوح سعر الذهب عيار 12 نحو 1237.25جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر
تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 17320  جنيه.

 

أسعار الذهب عالميًا:

سجلت أسعار الذهب أقل سعر تسوية في أسبوع لكنها أغلقت فوق مستويات 2000 دولار وسط ارتفاع الدولار وزيادة احتمالات رفع الفائدة الشهر المقبل.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.1% أو 22.6 دولار إلى 2003.8 دولار للأونصة وهو أقل سعر تسوية للعقد الأكثر نشاطًا منذ 3 أبريل نيسان، بعدما هبطت دون مستويات ألفين دولار خلال الجلسة.

وكانت أسعار الذهب سجلت المكاسب الأسبوعية السادسة على التوالي الأسبوع الماضي.

لكنها تراجعت لثالث جلسة على التوالي يوم الإثنين مع هدوء التعاملات بمناسبة عطلة عيد الفصح في معظم الأسواق الأوروبية.

كما أن تقرير الوظائف الأميركية في الأسبوع الماضي أظهر إضافة الاقتصاد 236 ألف وظيفة بما يتجاوز توقعات المحللين.

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