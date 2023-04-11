حالة الطقس اليوم.. أمطار على هذه المناطق ورياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 11 أبريل، الموافق 20 رمضان؛ حيث تشهد البلاد استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

حالة الطقس

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه يسود البلاد طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسوحل الشمالية.

وأوضحت الأرصاد أنه يسود البلاد طقس دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد.

تكاثر السحب الرعدية الممطرة

وأشارت هيئة الأرصاد فى بيان له إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على سيناء وخليج العقبة ومناطق من خليج السويس يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا وتصل إلى حد السيول أحيانا.

فرص أمطار خفيفة ليلا

وتتوقع هيئة الأرصاد تتواجد فرص أمطار خفيفة ليلا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ولفتت إلى وجود أمطار خفيفة ليلا على مناطق من جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وتوقعت الأرصاد وجود أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، بينما تتساقط أمطار متوسطة وتكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

تنشط الرياح

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بينما تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الجنوب البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.