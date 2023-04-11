مسلسل الكتيبة 101.. موعد عرض الحلقة 20 والقنوات الناقلة

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مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101

ننشر لكم في السطور التالية موعد عرض الحلقة 20 من مسلسل الكتيبة 101 والقنوات الناقلة، حيث حقق مسلسل الكتيبة 101 نجاح ملحوظ منذ عرضه على القنوات الناقلة له.

وجاءت ردود الأفعال الإيجابية من جانب المشاهدين وتفاعلهم مع الأحداث التي تزداد إثارة وتشويقًا حلقة تلي الآخرى، حيث أن العمل المميز يرصدبطولات الجيس في مواجهة الإرهاب والتصدي للعمليات التكفيرية في سيناء.

موعد عرض الحلقة 20 مسلسل الكتيبة 101

وشبكة قنوات ON تنقل تفاصيل وأحداث مسلسل الكتيبة 101 في تمام الساعة العاشرة مساء، وتعاد الحلقة 20  على نفس القناة، في تمام الساعة الثالثة من صباح اليوم الثاني، أما الإعادة الثانية تكون في العاشرة صباحًا.

أحداث مسلسل الكتيبة 101

ويتناول مسلسل الكتيبة 101، بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في العريش وسيناء، وسيرة الشهداء العطرة الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها، تلبية للقسم الذي أقسموه على أنفسهم. 

وظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنان عمرو يوسف دور الرائد نور صلاح العزب.

أبطال مسلسل "الكتيبة 101"

وتضم قائمة الممثلين في مسلسل "الكتيبة 101" كلًا من عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويعرض المسلسل على قناة on فى تمام الساعة 8.45 دقيقة.

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