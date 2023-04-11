دعاء 20 رمضان| دعاء اليوم العشرين من رمضان 1444: «اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان»

ننشر لكم دعاء اليوم العشرين من شهر رمضان 1444 مكتوب ومستجاب، حيث يبحث المواطنين عن دعاء 20 رمضان للتقرب والتضرع لله عز وجل في الشهر المبارك، والحصول على ما يريدون وانتظار استجابة الدعاء، من الله عز وجل.

دعاء اليوم العشرين من رمضان

اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني أبواب النيران، ووفقني فيه لقراءة القرآن، يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين.

دعاء اليوم العشرين من رمضان مكتوب

«نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.. ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم».

«نسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا.. يا رب العالمين».

«اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا».

«اللهم يا رحمن يا معلم القرآن يا خالق الإنسان ومعلمه البيان.. فلك الحمد كله.. ولك الشكر كله.. وبيدك الخير كله.. وإليك يرجع الأمر كله.. علانيته وسره.. إنك على كل شيء قدير.. إنك على ما تشاء قدير».

«اللهم يا غني يا حميد.. اغننا بحلالك عن حرامك.. وبطاعتك عن معصيتك.. وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك».

«اللهم من عمل على عزة الإسلام والمسلمين فأعزه.. ومن عمل على ذلة الإسلام والمسلمين فأذله».

«اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين.. وفي كل وقت وحين.. وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين».

«اللهم ارزقنا شفاعته.. وأوردنا حوضه.. ولا تحرمنا زيارته.. واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدًا».

دعاء اليوم العشرين من رمضان مستجاب