عاجل| صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصادي للعديد من الدول من بينهم مصر

كشف صندوق النقد الدولي إنه خفض توقعات النمو الاقتصادي للعديد من دول العالم بسب الضغوط التضخمية، مؤكدا في الوقت ذاته ان الاقتصاد العالمي يسير على الطريق الصحيح.

أصدر صندوق النقد الدولي تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي الثلاثاء 11 أبريل، والذي أظهر خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي بمقدار 0.1% إلى مستويات 2.8% لعام 2023، إضافةً لخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي بمقدار 0.1% إلى مستويات 3% لعام 2024.

وأظهر التقرير رفع توقعات نمو اقتصاد أميركا بمقدار 0.2% إلى مستويات 1.6% لعام 2023، إضافةً لرفع توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو بمقدار 0.1% إلى مستويات 0.8% لعام 2023

- أما بالنسبة لاقتصادات الدول الناشئة والنامية فقد خفض التقرير توقعاته لنمو هذه الاقتصادات بمقدار 0.1% إلى مستويات 3.9% لعام 2023، كما شهدت دول منطقة MENA خفض توقعات النمو بمقدار 0.1% إلى مستويات 3.1% لعام 2023

كما رفع صندوق النقد توقعات نمو اقتصاد السعودية بمقدار 0.5% إلى مستويات 3.1% لعام 2023

ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1% في 2023، بالإضافة لرفع توقعات نمو اقتصاد الصين بنسبة 5.2% في 2023، وبنسبة 4.5% في 2024

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة من عدم اليقين بفعل تراكم الصدمات خلال السنوات الـ3 الماضية، مضيفًا أن تشديد السياسات النقدية من البنوك المركزية سيخفض عمليات الإقراض والنشاط الاقتصادي.

كما أشارت توقعات الصندوق أن متوسط سعر النفط سيبلغ 73 دولارًا للبرميل في 2023