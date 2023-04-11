التمثيل التجاري: إنفراجة فى أزمة تصدير البطاطس إلى لبنان

أعلن التمثيل التجاري التابع لوزارة الصناعة، أن مكتبه في بيروت بالتنسيق مع السفارة المصرية نجح في الافراج عن مركبين محملتين بـ 6100 طن بطاطس بقيمة نحو 2 مليون دولار بعد اجراء العديد من الاتصالات مع مسئولي وزارة الزراعة والمجلس الأعلى للجمارك والمستوردين اللبنانيين وشركة الشحن.

و وصلت المركبين لميناء بيروت يوم 1/4/2023 بدلا من 31 مارس، وهو الوقت المحدد وفقا للبرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين مصر ولبنان (أول فبراير حتى نهاية شهر مارس) فيما يتعلق بتصدير البطاطس من مصر إلى لبنان، وذلك بسبب سوء الاحوال الجوية التي أدت لإغلاق ميناء ابو قير وهو ميناء التصدير، ويأتي قرار السلطات اللبنانية بالسماح بدخول الشحنتين في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.

وشهدت الصادرات المصرية غير البتروالية إلى لبنان ارتفاعا بنسبة 42% حيث بلغت 406 مليون دولار عام 2022 مقارنة بـ286 مليون دولار عام 2021، وقادت قطاعات الصناعات الغذائية والمنتجات المعدنية والصناعات الكيماوية والحاصلات الزراعية والمنسوجات والملابس الجاهزة إلى تحقيق الزيادة في الصادرات المصرية، ويعتبر قطاع الحاصلات الزراعية هو أهم قطاع حيث تضاعفت قيمة صادرات عام 2022 بنسبة 105% وبلغت 41.5 مليون دولار عام 2022 وذلك نتيجة للجهود المكثفة للمكتب التجاري في بيروت في التواصل مع مسئولي وزارة الزراعة اللبنانية حيث تم الغاء أذون الاستيراد على البطاطس وكذلك عدم فرض قيود كمية عليها وقد أدى ذلك إلى زيادة قيمة صادرات البطاطس من 18 مليون دولار عام 2021 إلى 25.5 مليون دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 41.6%.