موانئ البحر الأحمر تتداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و937 شاحنة، و62 سيارة.

وأضاف المركز - في بيان له اليوم - أن حركة الواردات شملت 5 آلاف و500 طن بضائع، و515 شاحنة، و59 سيارة; فيما شملت حركة الصادرات 10 آلاف و500 طن بضائع، و422 شاحنة، و3 سيارات.

وأوضح أن ميناء سفاجا وصلت إليه، اليوم، السفينتان (بوسيدون إكسبريس) و(الحرية 2)، بينما غادرته السفينتان (دليلة) و(أمل)، كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع، و255 شاحنة، ووصول وسفر ثلاث سفن هي: (سينا) و(آيلة) و(بريدج)، بالإضافة إلى وصول وسفر 1555 راكبا.