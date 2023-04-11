ميناء دمياط يتداول 37 سفينة حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ 24 الماضية 6 سفن، بينما غادرته 10 سفن، كما بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم الثلاثاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25 ألفا و29 طنا تشمل: 700 طن يوريا و21 طن يوريا معبأة و1590 طن صويا و680 طن ملح معبأ و800 طن مولاس و1720 طن رمل و13736 طن كلينكر و5782 طن بضائع متنوعة.

وأوضح البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 45595 طنا تشمل: 1650 طن خردة و8319 طن عدس و1782 طن بسلة و5229 طن فول و9000 طن ذرة و11354 طن قمح و5500 طن فول صويا صب و381 طن فول صويا معبأ و961 طن خشب زان و4775 رأس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 1419 طنا.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 974 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد بلغت 307 حاويات مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3057 حاوية مكافئة، كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 163713 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 132610 طنا.

وأكد البيان أن قطارين تبلغ حمولتهما الإجمالية 2631 طن قمح غادرا الميناء متوجهين إلى إمبابة، بينما بلغ عدد الشاحنات -دخولا وخروجا- 6068 شاحنة.